B-21 Raider, presentato il nuovo letale bombardiere stealth americano: le caratteristiche e gli obiettivi

La tecnologia continua a fare passi da gigante in ambito bellico. L’aeronautica militare degli Stati Uniti ha presentato il nuovo bombardiere stealth nucleare, il B-21 Raider, che richiama il design del precedente modello B-2 Spirit che già negli anni ’80 sembrava un velivolo uscito da un film fantascientifico. È il primo nuovo caccia introdotto in oltre trent’anni, dalla fine della Guerra Fredda.

Le caratteristiche del B-21 Raider

Il 2 dicembre è stato presentato pubblicamente il B-21 Raider, il bombardiere stealth che andrà a rinfoltire la flotta americana. L’aereo svolgerà un ruolo importante nel supportare gli obiettivi di sicurezza nazionale e nel garantire la protezione di alleati e partner statunitensi in tutto il mondo.

Secondo i requisiti di progettazione, il B-21 è un bombardiere stealth a lungo raggio altamente resistente, in grado di essere dotato di munizioni convenzionali e nucleari. È inoltre dotato di sistemi che lo rendono praticamente invisibile e impossibile da individuare dai radar.

Today is the big day! Join us live on the Air Force Facebook page at https://t.co/94SwgcBm3e at 8 p.m. EST, as we unveil our newest bomber – the B-21 Raider! pic.twitter.com/VeXxZLdsMe — U.S. Air Force (@usairforce) December 2, 2022

L’obiettivo del B-21 Raider

L’obiettivo primario del B-21 Raider è di rafforzare il sistema di deterrenza, ovvero l’insieme di strategie volte a scoraggiare le aggressioni da parte di Stati rivali. Il suo sviluppo, le cui fasi sono in larga parte top secret, è la risposta del Pentagono alla richiesta di una maggiore tutela nei confronti di un eventuale conflitto con la Cina.

Il Segretario alla Difesa Lloyd J. Austin, durante la cerimonia di presentazione del caccia, ha dichiarato che il B-21 Raider “è la prova dell’impegno a lungo termine del Dipartimento nel garantire soluzioni avanzate che rafforzeranno la capacità dell’America di scoraggiare l’aggressione, oggi e in futuro”.

.@SecDef: [The @USAirForce’s B-21 Raider is] proof of the Department’s long-term commitment to building advanced capabilities that will fortify America’s ability to deter aggression, today and into the future. pic.twitter.com/93ahmw90Ar — Department of Defense 🇺🇸 (@DeptofDefense) December 3, 2022

Il costo di un singolo bombardiere B-21 Raider

Secondo le informazioni rese note dall’Air Force americana, il letale velivolo ha un costo di 692 milioni di dollari. I funzionari dell’Air Force prevedono una flotta definitiva di almeno 100 velivoli.

I funzionari hanno posto enfasi sull’attenzione dedicata al contenimento dei costi consentendo allo stesso tempo la massima flessibilità ed efficacia.

Quando entrerà in servizio il B-21 Raider e dove

Il velivolo presentato il 2 dicembre è uno dei sei attualmente in produzione. Non è ancora stata decisa la data esatta in cui il caccia entrerà in servizio, ma sono state rese note le basi militari che per prime riceveranno in dotazione il bombardiere stealth, ovvero:

Ellsworth AFB, South Dakota;

Whiteman AFB, Missouri;

Dyess AFB, Texas.

Il B-21 Raider andrà a sostituire il B-2 Spirit, presentato la prima volta nel novembre del 1988 e prodotto dalla stessa azienda, la Northrop Grumman.