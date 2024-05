Autopsia su Angelo Onorato trovato morto fa pensare al suicidio, ma la moglie Francesca Donato ha dei sospetti

Giornalista pubblicista esperto di politica e con una passione per tecnologia e innovazione, scrive quotidianamente di cronaca e attualità. Marchigiano, studi in Comunicazione, collabora con diverse realtà editoriali locali e nazionali.

I risultati dell’autopsia non hanno trovato segni di violenza sul corpo di Angelo Onorato, l’imprenditore trovato morto a Palermo sabato 25 maggio. L’architetto è deceduto per soffocamento, a causa della fascetta da elettricista stretta attorno al suo collo. Gli inquirenti propendono per l’ipotesi del suicidio ma la moglie, l’eurodeputata Francesca Donato, non ci sta e continua a sostenere che il marito sia stato ucciso.

Autopsia su Angelo Onorato fa pensare al suicidio

L’autopsia sul corpo di Angelo Onorato eseguita all’Istituto di Medicina legale del Policlinico di Palermo non ha chiarito definitivamente come sia morto l’architetto 54enne. Ma ha fornito elementi che fanno propendere gli investigatori verso l’ipotesi del suicidio.

Dall’esame non sarebbero emersi altri segni di violenza sul corpo se non quello della fascetta stretta attorno al collo: sarebbe morto quindi per soffocamento. Nessuna traccia di tentativi di difendersi dall’aggressione di un eventuale assassino.

Fonte foto: IPA L’eurodeputata Francesca Donato non crede al suicidio del marito

Mancano però ancora i risultati degli esami tossicologici e delle indagini istologiche, che potranno chiarire se l’imprenditore fosse o meno sotto l’effetto di droghe o sedativi e cosa ci fosse nei polmoni e nella trachea.

L’ipotesi del gesto volontario è supportata anche da altri elementi raccolti dagli investigatori, come le immagini delle telecamere di videosorveglianza che hanno ripreso la Range Rover di Onorato mentre si avvicinava al tratto di strada in cui è stato trovato: nessun’altra auto si è fermata sul posto.

I sospetti della moglie Francesca Donato

La moglie di Angelo Onorato però non crede alla tesi del suicidio e continua a sostenere che si sia trattato di un omicidio. “Sono certa che si scoprirà la verità, che si scopriranno i colpevoli di questo delitto”, ha detto al Corriere della Sera l’eurodeputata Francesca Donato.

“Vorrei che si smettesse di parlarne sui giornali – ha detto Donato – siamo alla ricerca di risposte che è molto difficile trovare. Ma proprio per questo c’è bisogno di riservatezza, senza invenzioni“.

Il riferimento è alla storia circolata nei giorni scorsi del caffè con un uomo misterioso che Onorato avrebbe preso prima della morte. Donato ha spiegato che si trattava del cognato, che il marito era andato a prendere quella mattina in aeroporto.

La pista di Capaci

I sospetti di Francesca Donato portano a Capaci, a pochi chilometri di Palermo, per via di una frase detta dal marito al cognato durante l’incontro al bar: “Vado a Capaci per risolvere una cosa, spero in modo bonario”.

A Capaci Onorato aveva un terreno di 9 mila metri quadrati lasciatogli dal padre, dove cercava da anni di realizzare un complesso immobiliare. Per quella lottizzazione c’erano però delle difficoltà, come confermato al Corriere della Sera dal sindaco Pietro Puccio.

Recentemente due imprenditori, che sono stati ascoltati dagli inquirenti, avevano rilevato da Onorato quote di aziende interessate nel progetto.

Le indagini

Le indagini intanto vanno avanti per ricostruire le ultime ore di Angelo Onorato e chiarire i punti oscuri della vicenda. Gli inquirenti stanno indagando sui rapporti di Onorato e sui suoi ultimi movimenti.

Elemento centrale nelle indagini è la lettera indirizzata alla moglie e consegnata al legale tributarista di Onorato, in cui l’architetto avrebbe manifestato la preoccupazione di essersi fidato delle “persone sbagliate” e invitato la moglie a rivolgersi all’avvocato, che era a conoscenza della sua situazione.

Si indaga anche sui conti di Onorato: dai primi accertamenti è emerso che l’imprenditore non aveva particolari sofferenze economiche e aveva una serie di lavori in affidamento.