Angelo Onorato morto per soffocamento secondo l'autopsia, dubbi sull'omicidio del marito di Francesca Donato

I primi risultati dell’autopsia non chiariscono ancora i punti oscuri sulla morte di Angelo Onorato. L’architetto, marito dell’eurodeputata Francesca Donato, è deceduto per soffocamento, ma non avrebbe nemmeno tentato di togliere la fascetta bianca da elettricista stretta attorno al suo collo. Né sul suo corpo sono stati riscontrati segni di violenza. È l’esito dell’esame eseguito all’Istituto di Medicina legale del Policlinico di Palermo dal medico incaricato dalla procura, Tommaso D’Anna, alla presenza di alcuni specializzandi e del consulente di parte della famiglia Onorato, l’assessore alle Politiche sociali della regione siciliana Nuccia Albano, che per 40 anni è stato medico legale.

L’autopsia di Angelo Onorato

Dall’esame autoptico emerge come l’architetto 54enne non abbia accennato a nessuna reazione: sul suo cadavere non ci sono tracce di tentativi di divincolarsi dall’aggressione di un eventuale assassino. Elementi che fanno tendere le indagini sempre di più verso l’ipotesi del suicidio.

Onorato è stato trovato senza vita dentro la sua Range Rover, in una parallela dell’autostrada che collega Palermo a Trapani nel pomeriggio di sabato 25 maggio, dalla moglie Francesca Donato, che da subito ha respinto la possibilità che il marito possa essersi tolto la vita.

Fonte foto: ANSA

Le indagini sulla morte

Il fascicolo dell’inchiesta è stato aperto formalmente per omicidio, soprattutto in modo da permettere agli investigatori di indagare a tutto campo e poter fare gli accertamenti necessari. Nonostante ciò, alla luce dell’autopsia la pista del suicidio diventa più concreta, anche sono ancora tanti gli elementi che non tornano.

A partire da quella pistola chiesta da Onorato a un amico giorni prima della morte. Per Vincenzo Lo Re, legale rappresentante della famiglia, l’idea che il 54enne fosse alla ricerca di un’arma escluderebbe la possibilità che si sia ucciso da solo: “Per noi è un dato che, sommato alle preoccupazioni più volte manifestate per risolvere ‘un problema’ a Capaci, ‘anche in modo bonario, ci fa pensare ancora di più a un delitto, escludendo l’ipotesi del suicidio“.

L’ipotesi dell’omicidio

Il riferimento dell’avvocato è all’ultima conversazione avuta dall’imprenditore con il cognato, che era andato a prendere all’aeroporto per accompagnarlo nell’abitazione di Mondello: “Devo andare a incontrare dei personaggi di Capaci, devo risolvere una questione, spero in modo bonario” aveva detto con insofferenza al familiare, poco prima della morte, sabato 25 maggio.

Un elemento centrale nel fascicolo di indagine sull’omicidio di Onorato aperto dalla procura di Palermo, insieme alla lettera, scritta a febbraio, arrivata a un altro amico due giorni prima del ritrovamento: tre fogli da consegnare alla moglie “se succede qualcosa”, in cui l’architetto manifestava la preoccupazione di essersi fidato delle “persone sbagliate” confessando che “c’è gente che mi vuole male”, dopo aver fatto il quadro economico della famiglia e aver dedicato parole di grande amore verso la moglie e ai figli.

Dai familiari e amici ascoltati dagli inquirenti emerge la preoccupazione manifestata dall’architetto negli ultimi tempi, ma nessuno saprebbe dire per cosa. Il commercialista ha confermato la situazione patrimoniale solida dell’imprenditore, titolare di un negozio di arredamento e una piccola azienda agricola e che, a dicembre, aveva ceduto la sua società immobiliare.

Nella lettera fatta arrivare all’amico, Onorato farebbe però cenno una vicenda di crediti non incassati, a conseguenti debiti ma non farebbe nomi.

Il prossimo passo dell’indagine sarà l’esame che i biologi della polizia scientifica stanno facendo sulla fascetta: se troveranno solo il Dna di Onorato, allora arriverà un’altra conferma all’ipotesi del suicidio.