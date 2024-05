Aperto il fascicolo sull'omicidio di Angelo Onorato, marito di Francesca Donato: l'ipotesi dei familiari

Giornalista pubblicista esperto di cultura, sport e cronaca, scrive anche di attualità, politica e spettacolo. Laureato in Scienze della Comunicazione, inizia a collaborare con testate locali di Benevento per poi passare a testate nazionali, per le quali si è occupato principalmente di approfondimenti sportivi e culturali. Lavora anche come editor.

La Procura di Palermo ha aperto un fascicolo di indagine per sulla morte di Angelo Onorato, l’imprenditore 55enne, marito dell’eurodeputata Francesca Donato, trovato privo di vita sabato scorso all’interno del suo SUV, con una fascetta stretta al collo. Molti i punti ancora da chiarire sulla vicenda.

L’indagine sulla morte di Angelo Onorato

Omicidio: è il fascicolo di indagine che la Procura di Palermo ha aperto sulla morte di Angelo Onorato, l’imprenditore 55enne palermitano, marito dell’eurodeputata Francesca Donato, trovato senza vita nella sua auto, con una fascetta di plastico stretta al collo, nella giornata di sabato 25 maggio.

L’apertura del fascicolo, fanno sapere fonti vicine agli ambienti giudiziari, è un “atto dovuto”, vista la necessità di ulteriori aggiornamenti per far luce sul caso, come l’esame autoptico che sarà eseguito tra oggi pomeriggio e domani.

Fonte foto: IPA L’eurodeputata Francesca Donato, il cui marito, Angelo Onorato, è stato trovato morto nella propria automobile

I magistrati continuerebbero a propendere per l’ipotesi del suicidio anche se, con una nota a firma dell’avvocato Vincenzo Lo Re, la famiglia di Onorato ha ribadito la propria ferma convinzione che si sia trattato di un omicidio.

Le ipotesi sulla morte di Onorato

A rendere ingarbugliata la situazione c’è comunque una lettera, consegnata non molto tempo fa da Angelo Onorato a un avvocato tributarista suo amico, al quale avrebbe detto: “Se succede qualcosa, fai avere questa lettera a mia moglie”.

Ci sono poi i debiti, la ricerca di indizi dalle telecamere di sorveglianza della zona, la chiazza di sangue trovata sulla camicia di Onorato e l’assenza di segni di violenza evidenti a rendere ancora più complessa la vicenda.

C’è poi il fatto che nella mattinata di sabato Onorato aveva accompagnato un parente a un battesimo, e salutandolo gli avrebbe detto “Vado a risolvere una questione con una persona di Capaci, spero in maniera bonaria”.

Il ritrovamento del marito di Francesca Donato

E proprio nel primo pomeriggio di sabato 25 maggio, nel suo Range Rover accostato sul ciglio della strada in via Minutilla, a Palermo, è stato trovato il corpo senza vita di Angelo Onorato.

La sicurezza della famiglia di Onorato sulla morte violenta è stata chiaramente espressa anche dalla figlia dell’uomo e dell’eurodeputata Francesca Donato, Carolina Onorato: “Mio padre non si è suicidato, è stato ammazzato. Per come io stessa e mia madre lo abbiamo trovato vi dico che non è un suicidio, ma un omicidio”.

In un caso che sembra abbastanza spigoloso, ogni elemento di indagine, come i risultati della prossima autopsia, potrebbe risultare decisivo per chiarire gli aspetti oscuri di questa vicenda.