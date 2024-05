Chi è Francesca Donato, l'europarlamentare moglie di Angelo Onorato trovato morto a Palermo

Giornalista pubblicista esperto di politica e con una passione per tecnologia e innovazione, scrive quotidianamente di cronaca e attualità. Marchigiano, studi in Comunicazione, collabora con diverse realtà editoriali locali e nazionali.

Marchigiana d’origine, l’europarlamentare Francesca Donato è siciliana d’adozione: vive da oltre vent’anni a Palermo dopo aver sposato l’imprenditore Angelo Onorato, trovato morto sabato 25 maggio nel capoluogo siciliano in circostanze ancora da chiarire. Eletta al Parlamento europeo con la Lega di Salvini, ha recentemente aderito alla Nuova DC di Totò Cuffaro.

Chi è l’europarlamentare Francesca Donato

Nata nel 1969 ad Ancona da famiglia veneta, Francesca Donato è cresciuta in diverse città del Nord Italia. Dopo aver frequentato il liceo a Mestre (Venezia) si è laureata in Giurisprudenza all’Università di Modena e Reggio Emilia.

Ha lavorato come avvocato presso i Fori di Padova e Palermo, specializzandosi in diritto commerciale e gestione del credito aziendale.

Fonte foto: IPA Il marito di Francesca Donato, Angelo Onorato, è stato trovato morto a Palermo sabato 25 maggio

Nel 1999 ha sposato l’architetto palermitano Angelo Onorato, trasferendosi a Palermo. La coppia ha avuto due figli, Salvatore e Carolina.

Eletta al Parlamento europeo con la Lega

L’impegno politico di Francesca Donato inizia nel 2013 quando fonda “Progetto Eurexit“, un’associazione di imprenditori e professionisti euroscettici, critici verso l’Unione Europea e la moneta unica.

L’anno successivo viene candidata dalla Lega alle elezioni europee, ma non viene eletta. Successivamente viene nominata segretaria del circolo palermitano del partito guidato da Matteo Salvini.

Ricandidata nuovamente alle europee nel 2019, Donato viene eletta al Parlamento europeo nella lista della Lega per Salvini Premier con 28.460 preferenze.

Euroscettica, no vax e pro-Putin

Nota per le sue idee euroscettiche, Francesca Donato era salita alla ribalta durante il periodo della pandemia Covid per le sue posizioni no vax e contro il Green Pass.

Nel 2021 si consuma il divorzio con la Lega e Donato viene espulsa dal gruppo di Identità e democrazia (ID) all’Europarlamento.

Nel 2022 si candida a sindaco di Palermo con la lista “Rinascita Palermo”, sostenuta tra gli altri da ex grillini, dall’allora segretario del Partito comunista Marco Rizzo e dall’ex magistrato Antonio Ingroia, ma non riesce a conquistare un seggio al Consiglio comunale.

Dopo l’invasione russa dell’Ucraina l’eurodeputata ha fatto discutere per le sue critiche a Kiev e le sue posizioni pro-Putin.

La DC e Totò Cuffaro

Nel 2023 Francesca Donato ha aderito alla Nuova Democrazia Cristiana dell’ex governatore siciliano Totò Cuffaro, è attualmente vice segretaria del partito.

Il marito di Donato, Angelo Onorato, si è candidato con Cuffaro alle ultime elezioni regionali, senza venire eletto.