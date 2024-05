Ucciso a Palermo Angelo Onorato, marito dell'eurodeputata Francesca Donato: l'uomo trovato morto in auto

Giornalista professionista. Scrive di cronaca e attualità, ma le passioni più grandi sono la tecnologia e l’innovazione. Dopo una laurea in Comunicazione e un master in Giornalismo muove i primi passi nelle redazioni di alcune testate nazionali tra Milano e Roma. Attualmente collabora con diverse realtà editoriali.

Angelo Onorato, architetto e marito dell’eurodeputata Francesca Donato (Democrazia Cristiana), è stato trovato morto a Palermo. Il corpo dell’uomo è stato rinvenuto nella propria auto nei pressi di via Ugo La Malfa.

Angelo Onorato, marito dell'eurodeputata Francesca Donato, trovato morto a Palermo

Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, la vittima avrebbe avuto una fascetta di plastica stretta attorno al collo.

A differenza di quanto trapelato in un primo momento, sul corpo dell’uomo non sono state trovate ferite da colpi di pistola.

Il corpo della vittima è stato ritrovato a Palermo, nei pressi di via Ugo La Malfa

Non è escluso che Onorato avesse un appuntamento con qualcuno. Via Ugo La Malfa è poco distante dall’imbocco dell’autostrada Palermo-Mazara del Vallo, in direzione Trapani.

Un testimone ha comunicato alle agenzie di aver notato, poco dopo le 15, due donne che urlavano disperate in prossimità del veicolo.

La vittima, oltre che architetto, era titolare di un negozio di arredamento a Palermo.

La denuncia della moglie

Sarebbe stata la stessa moglie – parlando al telefono con alcuni amici – a riferire che il marito era stato ucciso.

L’europarlamentare aveva cercato il coniuge per tutta la mattinata, allarmandosi per via delle numerose chiamate senza risposta.

Alla fine, la donna sarebbe riuscita a rintracciare la sua auto (un Land Rover nero) tramite il gps. Successivamente avrebbe avvertito i soccorsi

Chi è Francesca Donato

Francesca Donato, classe 1969, è una parlamentare europea eletta nel 2019 nelle liste della Lega nella circoscrizione Isole. Era iscritta al gruppo di estrema destra Identità e democrazia.

Era nota, come ricorda il Corriere, per le sue posizioni euroscettiche e contrarie alla moneta unica. Durante la pandemia si era dichiarata no vax e si era opposta ai provvedimenti restrittivi e al green pass. Nel 2021 aveva lasciato il partito guidato da Matteo Salvini.