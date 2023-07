Attivisti Ultima Generazione bloccano aeroporti in Germania: invasione della pista, ritardi e voli cancellati

Arrivano dalla Germania le immagini degli aeroporti bloccati. Artefici del blitz sono gli attivisti di Last Generation, associazione omologa dell’italiana Ultima Generazione che, proprio come i rappresentanti nostrani, portano avanti le loro battaglie per sensibilizzare sul clima.

A questo giro gli attivisti del clima hanno scelto di occupare gli aeroporti di Amburgo e Düsseldorf, con inevitabili conseguenze sul servizio. Molti vacanzieri in partenza, infatti, hanno visto i propri voli subire ritardi e cancellazioni.

La stampa ha raggiunto Oliver, un passeggero tra i tanti rimasti a terra, che non ha nascosto una certa indignazione: “Posso capire che dobbiamo fare di più per l’ambiente, ma qui ci sono persone che hanno aspettato un anno per andare in vacanza, che stanno attraversando difficoltà finanziarie e ora stanno aspettando qui e sono scoraggiate”.

Anche Coskun, dall’aeroporto di Amburgo, ha espresso la propria perplessità su quanto accaduto: “Il fatto che un aeroporto non prenda alcuna precauzione permette a chiunque di entrare qui come vuole. Gli attivisti per il clima sono quindi entrati facilmente“.

Gli attivisti per il clima si sono incollati all’asfalto delle piste finché non sono stati allontanati di peso dai dipendenti dell’aeroporto.

In un comunicato diffuso sui social, Last Generation ha denunciato “la mancanza di pianificazione da parte del governo nell’affrontare la crisi climatica”.