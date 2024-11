Ascolti tv lunedì 4 novembre chi ha vinto tra Teresa Battaglia, Grande Fratello, Boss in Incognito e Giletti

La Rai centra il tris nella giornata di lunedì 4 novembre per quel che riguarda la battaglia degli ascolti tv. I dati Auditel, infatti, premiano la tv di Stato nel preserale con Reazione a Catena su Rai 1, ma anche nell’access prime time dove vince Affari Tuoi contro Paperissima Sprint (Canale 5). In prima serata però è l’ultima puntata di Teresa Battaglia a fare il botto su Rai 1, visto che mette in fila Il Grande Fratello (Canale 5) e Boss in incognito (Rai 2). Ai piedi del podio La Torre di Babele su La7, Assassin Club (Italia 1), GialappaShow (Tv8), Quarta Repubblica (Rete 4), Lo Stato delle cose (Rai 3), Little Big Italy (Nove). Ecco tutti i dati Auditel della giornata.

Ascolti tv 4 novembre: chi ha vinto tra Teresa Battaglia, Grande Fratello e Boss in Incognito

Ecco i dati della prima serata con il numero dei telespettatori e il rispettivo share:

Rai 1, Ninfa Dormiente – I casi di Teresa Battaglia : 3.292.000 spettatori (19,5%);

: 3.292.000 spettatori (19,5%); Canale 5, Grande Fratello : 2.096.000 spettatori (17,1%);

: 2.096.000 spettatori (17,1%); Rai 2, Boss in incognito: 993.000 spettatori (6,5%).

Fuori dal podio:

La7, La Torre di Babele : 970.000 spettatori (5,2%);

: 970.000 spettatori (5,2%); Italia 1, Assassin Club : 810.000 spettatori (5,3%);

: 810.000 spettatori (5,3%); Tv8, GialappaShow : 792.000 spettatori (4,7%);

: 792.000 spettatori (4,7%); Rete 4, Quarta Repubblica : 720.000 spettatori (5%);

: 720.000 spettatori (5%); Rai 3, Lo Stato delle cose : 705.000 spettatori (4,4%);

: 705.000 spettatori (4,4%); Nove, Little Big Italy: 412.000 spettatori (2,2%).

Fonte foto: ANSA Stefano De Martino, conduttore di Affari Tuoi

I dati dell’access prime time: Affari Tuoi contro Striscia

Ecco i dati dell’access prime time (dalle 20,30 alle 21,30) con il numero dei telespettatori e il rispettivo share:

Rai 1, Affari tuoi : 5.464.000 spettatori (25,5%);

: 5.464.000 spettatori (25,5%); Rai 1, Cinque minuti : 4.588.000 spettatori (21,8%);

: 4.588.000 spettatori (21,8%); Canale 5, Striscia la Notizia: 2.944.000 spettatori (13,7%).

Ai piedi del podio:

La7, Otto e mezzo : 2.018.000 spettatori (9,4%);

: 2.018.000 spettatori (9,4%); Italia 1, NCIS – 2° episodio : 1.494.000 spettatori (7,1%);

: 1.494.000 spettatori (7,1%); Rai 3, Un Posto al Sole : 1.477.000 spettatori (6,8%);

: 1.477.000 spettatori (6,8%); Italia 1, NCIS – 1° episodio : 1.379.000 spettatori (6,5%);

: 1.379.000 spettatori (6,5%); Rai 3, Il cavallo e la torre : 1.260.000 spettatori (6%);

: 1.260.000 spettatori (6%); Rete 4, 4 di Sera – 1^ parte : 1.100.000 spettatori (5,2%);

: 1.100.000 spettatori (5,2%); Rete 4, 4 di Sera – 2^ parte : 975.000 spettatori (4,5%);

: 975.000 spettatori (4,5%); Rai 2, Tg2 Post : 715.000 spettatori (3,3%);

: 715.000 spettatori (3,3%); Nove, Chissà chi è – 2^ parte : 536.000 spettatori (2,5%);

: 536.000 spettatori (2,5%); Nove, Chissà chi è – 1^ parte : 447.000 spettatori (2,1%)

: 447.000 spettatori (2,1%) Tv8, 100% Italia: 420.000 spettatori (2%).

Gli ascolti tv del preserale

Di seguito i dati del preserale (dalle 18 alle 20) con il numero dei telespettatori e il rispettivo share:

Rai 1, L’Eredità : 4.101.000 spettatori (23,4%);

: 4.101.000 spettatori (23,4%); Canale 5, La Ruota della Fortuna : 3.725.000 spettatori (22,6%);

: 3.725.000 spettatori (22,6%); Rai 1, L’Eredità – La sfida dei 7: 3.007.000 spettatori (21,1%).

Fuori dal podio:

Rai 3, TGR : 2.665.000 spettatori (14,8%);

: 2.665.000 spettatori (14,8%); Canale 5, Gira la ruota della Fortuna : 2.386.000 spettatori (18,1%);

: 2.386.000 spettatori (18,1%); Rai 3, Blob : 1.059.000 spettatori (5,4%);

: 1.059.000 spettatori (5,4%); Rai 3, Viaggio in Italia : 936.000 spettatori (4,5%);

: 936.000 spettatori (4,5%); Rete 4, La promessa : 893.000 spettatori (4,6%);

: 893.000 spettatori (4,6%); Italia 1, CSI: 568.000 spettatori (3,1%);

568.000 spettatori (3,1%); Rai 2, TgSport Sera: 532.000 spettatori (4,3%);

532.000 spettatori (4,3%); Tv8, 4 Ristoranti : 473.000 spettatori (2,7%);

: 473.000 spettatori (2,7%); Italia 1, Studio Aperto Mag : 424.000 spettatori (2,9%);

: 424.000 spettatori (2,9%); Nove, Don’t forget the lyrics : 390.000 spettatori (2%);

: 390.000 spettatori (2%); Rai 2, Medici in corsia : 344.000 spettatori (1,8%);

344.000 spettatori (1,8%); Nove, Cash or trash : 255.000 spettatori (1,9%);

: 255.000 spettatori (1,9%); Rai 2, Gormiti – The New era – 1° episodio: 165.000 spettatori (1,2%);

165.000 spettatori (1,2%); Rai 2, Gormiti – The New era – 2° episodio: 120.000 spettatori (0,7%).

Ascolti tv, come funziona l’Auditel

Auditel è una srl le cui quote appartengono alle varie emittenti. Fotografa, minuto per minuto, l’intera offerta televisiva tramite il monitoraggio di 16.100 famiglie, rappresentative dell’intera popolazione italiana, che formano il campione Auditel, il cosiddetto SuperPanel.

Le famiglie sono dotate di una apparecchiatura elettronica che consente di analizzare, 24 ore su 24, i loro consumi televisivi. I dati vengono raccolti e pubblicati da Auditel prima delle 10 del mattino.