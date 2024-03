Ascolti tv e dati Auditel sabato 9 marzo: Rischiatutto chiude bene, ma C'è Posta per Te è lontana e trionfa

Giornalista pubblicista esperto del mondo dello sport e della politica, scrive anche di attualità ed economia. Laureato in Scienze della Comunicazione, muove i primi passi nelle redazioni sportive di Palermo per poi trasferirsi a Milano e lavorare per importanti testate.

Rai1 ci prova con Rischiatutto, ma la prima serata di sabato 9 marzo è ancora di marca Mediaset. Come capitato nelle settimane precedenti, infatti, C’è Posta per Te continua ad avere la meglio nei dati degli ascolti della serata, con Canale5 che ha la meglio nella gara Auditel sulla tv di Stato. Il programma di Maria De Filippi, infatti, chiude la serata con ascolti pari al 29,9% e oltre 4,5 milioni di spettatori, mentre Rischiatutto 70 conquista il secondo posto col 18,6% di share davanti alla messa in onda, in differita, del GP dell’Arabia Saudita di F1 (5,8%). Ecco tutti i dati auditel di sabato 9 marzo 2024.

La prima serata del 9 marzo: è ancora super C’è Posta per te

Ecco i dati della prima serata con il numero dei telespettatori e il rispettivo share:

Canale5, C’è Posta per Te : 4.587.000 spettatori (29.9%)

: 4.587.000 spettatori (29.9%) Rai1, Rischiatutto 70 : 3.083.000 spettatori (18.6%)

: 3.083.000 spettatori (18.6%) Tv8, differita della Formula 1 – GP Arabia Saudita: 1.099.000 spettatori (5.8%)

Fuori dal podio:

Rai2, Le Indagini di Sister Boniface : 591.000 spettatori (3.2%)

: 591.000 spettatori (3.2%) Italia1, Minions : 753.000 spettatori (4%)

: 753.000 spettatori (4%) Rai3, Il Provinciale – Il Racconto dei Racconti : 368.000 spettatori (2%)

: 368.000 spettatori (2%) Rete4, …altrimenti ci arrabbiamo : 795.000 spettatori (4.5%)

: 795.000 spettatori (4.5%) La7, In Altre Parole : 995.000 spettatori (5.3%)

: 995.000 spettatori (5.3%) Nove, Accordi & Disaccordi: 409.000 spettatori (2.2%)

Fonte foto: ANSA

Amadeus, conduttore di Affari tuoi.

I dati dell’access prime time

Ecco i dati dell’access prime time (dalle 20:30 alle 21:30) con il numero dei telespettatori e il rispettivo share:

Rai1, Affari Tuoi : 5.458.000 spettatori (28.1%)

: 5.458.000 spettatori (28.1%) Canale5, Striscia la Notizia : 3.088.000 spettatori (16%)

: 3.088.000 spettatori (16%) Italia1, N.C.I.S. – Unità Anticrimine: 1.233.000 spettatori (6.5%)

Ai piedi del podio:

Rai2, TG2 Post : 533.000 spettatori (2.7%)

: 533.000 spettatori (2.7%) Rai3, CheSarà… : 663.000 spettatori (3.5%)

: 663.000 spettatori (3.5%) Rete4, Stasera Italia : 653.000 spettatori (3.5%) nella prima parte e 575.000 spettatori (3%) nella seconda parte

: 653.000 spettatori (3.5%) nella prima parte e 575.000 spettatori (3%) nella seconda parte Nove, Fratelli di Crozza: 505.000 spettatori (2.7%)

I dati del preserale

Di seguito i dati del preserale (dalle 18 alle 20) con il numero dei telespettatori e il rispettivo share:

Rai1, L’Eredità Weekend : 4.060.000 spettatori (24.8%)

: 4.060.000 spettatori (24.8%) Rai1, L’Eredità Weekend – La Sfida dei 7 : 2.875.000 spettatori (19.9%)

: 2.875.000 spettatori (19.9%) Canale5, Avanti un Altro! Story: 2.899.000 spettatori (18.1%)

Fuori dal podio:

Canale5, Avanti il Primo! Story : 2.330.000 spettatori (16.7%)

: 2.330.000 spettatori (16.7%) Rai2, TG Sport Sera : 298.000 spettatori (2%)

: 298.000 spettatori (2%) Rai2, Squadra Speciale Cobra 11 : 364.000 spettatori (2.1%)

: 364.000 spettatori (2.1%) Italia1, Studio Aperto Mag : 406.000 spettatori (2.7%)

: 406.000 spettatori (2.7%) Italia1, C.S.I. – Scena del Crimine : 555.000 spettatori (3.2%)

: 555.000 spettatori (3.2%) Rai3, TGR : 2.222.000 spettatori (13.1%)

: 2.222.000 spettatori (13.1%) Rai3, Blob : 875.000 spettatori (4.8%)

: 875.000 spettatori (4.8%) Rete4, Tempesta d’Amore : 539.000 spettatori (3%)

: 539.000 spettatori (3%) Tv8, Sky Speciale : 255.000 spettatori (1.5%)

: 255.000 spettatori (1.5%) Nove, Little Big Italy: 427.000 spettatori (2.9%)

Ascolti tv, come funziona l’Auditel

Auditel è una srl le cui quote appartengono alle varie emittenti. Fotografa, minuto per minuto, l’intera offerta televisiva tramite il monitoraggio di 16.100 famiglie, rappresentative dell’intera popolazione italiana, che formano il campione Auditel, il cosiddetto SuperPanel.

Le famiglie sono dotate di una apparecchiatura elettronica che permette di analizzare, 24 ore su 24, i loro consumi televisivi. I dati vengono raccolti e pubblicati da Auditel prima delle 10 del mattino.