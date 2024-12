Suicidio a Orbassano, l'ultima intervista di Alessandro Giacoletto prima di togliersi la vita

Laurea in Scienze della Comunicazione all’Università di Palermo. Giornalista professionista dal 2006. Approdato a QuiFinanza e Virgilio Notizie dopo varie esperienze giornalistiche fra Palermo e Milano. Si interessa principalmente di cronaca, politica ed economia.

Orbassano è scossa per il suicidio di Alessandro Giacoletto e Cristina Masera. I due coniugi, un medico di famiglia e una ex farmacista, hanno deciso di seguire la figlia Chiara, impiccatasi nel febbraio del 2022. Chiara era stata abusata da un parente quando era una bambina. Pochi giorni prima di uccidersi, il dottor Giacoletto aveva rilasciato un’intervista in cui aveva raccontato il dramma della figlia.

L’intervista di Alessandro Giacoletto

“Suicidio è, in questi casi, un termine inesatto”, aveva raccontato il dottor Giacoletto all’Eco del Chisone, testata di Pinerolo.

“Chi pone fine alla sua vita a causa di una violenza è vittima di un ‘omicidio psichico’ e il suo aguzzino è un assassino”, aveva aggiunto. “Ancora oggi, se il reato di abuso o molestia contro un minore è antecedente di dieci anni alla denuncia o al ricordo del fatto, questo cade in prescrizione e il responsabile non è perseguibile”.

Orbassano è un comune di quasi 25.000 abitanti alle porte di Torino

“Chiara era la nostra unica figlia, il 4 febbraio siamo morti anche noi“. I genitori hanno ricordato la figlia con una frase dello scrittore Mauro Corona: “Quando a una farfalla si toccano le ali smette di volare“.

Il suicidio di Chiara Giacoletto

La 28enne Chiara Giacoletto si è suicidata il 4 febbraio del 2022. La ragazza ha ingerito alcuni psicofarmaci, prima di impiccarsi a un termosifone a parete.

Poco prima aveva scritto cinque lettere, destinate a cinque persone a lei care, per chiedere scusa del gesto. La ragazza ha atteso che i suoi genitori uscissero a cena con alcuni amici per mettere in atto il proposito.

Chiara era stata abusata da piccola da un parente. I genitori avevano scoperto il tormento della figlia nel 2018, leggendo un diario lasciato aperto per caso. La ragazza era stata seguita da alcuni specialisti.

Il suicidio dei genitori

Alessandro Giacoletto è morto a pochi giorni di distanza dalla moglie. La coppia è stata trovata in stato di incoscienza a bordo dell’auto di famiglia, nel garage di casa a Pasta di Rivalta, in provincia di Torino.

Dopo essere stati trasportati d’urgenza in ospedale, Cristina è morta dopo 9 giorni di ricovero alle Molinette di Torino, Alessandro è deceduto il 23 dicembre nel reparto di rianimazione dell’ospedale San Luigi di Orbassano.

Dopo la morte della figlia, i coniugi avevano deciso di vendere la propria quota della farmacia di Orbassano per devolvere il ricavato in beneficenza. Il parente che ha abusato di Chiara è morto anni fa per un tumore ai polmoni.