Ascolti tv e dati Auditel domenica 14 maggio: trionfa la finale di Amici 2023 vinta da Mattia Zenzola

La Rai si arrende a Canale 5. Domenica 14 maggio la tv di Stato domina il preserale e l’access prime time, ma non la prima serata. Rai 1 si impone, in sequenza, con ‘L’Eredità‘ e ‘Affari tuoi‘, ma non con ‘Il Giudice Meschino‘ (terzo posto). La decisione di Canale 5 di affidarsi alla finale di ‘Amici di Maria De Filippi‘ vale il primo posto e uno share del 29,3%. Sul secondo gradino del podio ci finisce ‘Che tempo che fa’, trasmissione condotta da Fabio Fazio in onda su Rai 3: oltre 2,4 milioni di telespettatori e share del 12,4%, nei giorni delle polemiche per il suo annunciato addio alla Rai e il passaggio a Discovery con Luciana Littizzetto. Ecco tutti i dati Auditel della giornata.

La prima serata del 14 maggio: vince Amici di Maria De Filippi

Ecco i dati della prima serata con il numero dei telespettatori e il rispettivo share:

Canale 5, Amici di Maria De Filippi – La finale : 4.860.000 spettatori (29,3%);

: 4.860.000 spettatori (29,3%); Rai 3, Che tempo che fa : 2.468.000 spettatori (12,4%);

: 2.468.000 spettatori (12,4%); Rai 1, Il Giudice Meschino: 2.111.000 spettatori (12%).

E ancora:

Rai 3, Che tempo che fa – Il tavolo : 1.592.000 spettatori (10,4%);

: 1.592.000 spettatori (10,4%); Italia 1, Edge of Tomorrow – Senza domani : 1.141.000 spettatori (6,1%);

: 1.141.000 spettatori (6,1%); Rai 2, Crossword Mysteries – Caduta libera : 736.000 spettatori (3,6%);

: 736.000 spettatori (3,6%); Rete 4, Zona Bianca: 570.000 spettatori (3,6%);

570.000 spettatori (3,6%); La7, I magnifici 7 : 318.000 spettatori (1,7%);

: 318.000 spettatori (1,7%); Nove, Little Big Italy : 288.000 spettatori (1,7%);

: 288.000 spettatori (1,7%); Tv8, (Im)perfetti criminali: 166.000 spettatori (0,8%).

I dati del preserale

Di seguito i dati del preserale (dalle 18 alle 20) con il numero dei telespettatori e il rispettivo share:

Rai 1, L’Eredità: 3.605.000 spettatori (24,3%);

3.605.000 spettatori (24,3%); Rai 1, L’Eredità – La sfida dei 7: 2.878.000 spettatori (21,8%);

2.878.000 spettatori (21,8%); Canale 5, Avanti un altro!: 2.741.000 spettatori (19,1%).

E ancora:

Rai 3, Tg Regione : 2.261.000 spettatori (14,7%);

: 2.261.000 spettatori (14,7%); Canale 5, Avanti il primo!: 2.019.000 spettatori (16,1%);

2.019.000 spettatori (16,1%); Rai 2, 90° minuto : 667.000 spettatori (3,8%);

667.000 spettatori (3,8%); Rete 4, Tempesta d’amore: 636.000 spettatori (3,6%);

636.000 spettatori (3,6%); Rai 2, 90° minuto – Tempi supplementari : 558.000 spettatori (3,4%);

558.000 spettatori (3,4%); Rai 2, SWAT : 474.000 spettatori (2,8%);

474.000 spettatori (2,8%); Italia 1, CSI: 473.000 spettatori (2,9%);

473.000 spettatori (2,9%); La7, La ragazza con la pistola: 160.000 spettatori (1,2%);

160.000 spettatori (1,2%); Nove, Tortona-Trentino: 59.000 spettatori (0,5%).

I dati dell’access prime time

Ecco i dati dell’access prime time (dalle 20:30 alle 21:30) con il numero dei telespettatori e il rispettivo share:

Rai 1, Affari tuoi : 4.187.000 spettatori (21,6%);

: 4.187.000 spettatori (21,6%); Canale 5, Paperissima Sprint : 3.593.000 spettatori (18,7%);

: 3.593.000 spettatori (18,7%); La7, In Onda: 697.000 spettatori (3,7%);

E ancora:

Tv8, 4 Ristoranti: 489.000 spettatori (2,6%);

489.000 spettatori (2,6%); Rete 4, Controcorrente – Prima parte: 597.000 spettatori (3,3%);

597.000 spettatori (3,3%); Rete 4, Controcorrente – Seconda parte: 558.000 spettatori (2,8%).

Chi è Mattia Zenzola, il vincitore di Amici 2023

A vincere l’edizione 2023 di Amici di Maria De Filippi è stato Mattia Zenzola, ballerino barese 19enne che ha battuto in finalissima la cantante Angelina Mango, considerata la favorita assoluta.

Il vincitore ha portato a casa il montepremi in palio: 150 mila euro.

Ascolti tv, come funziona l’Auditel

Auditel è una srl le cui quote appartengono alle varie emittenti. Fotografa, minuto per minuto, l’intera offerta televisiva attraverso il monitoraggio di 16.100 famiglie, rappresentative dell’intera popolazione italiana, che formano il campione Auditel, il cosiddetto SuperPanel.

Queste famiglie sono dotate di una apparecchiatura elettronica che consente di analizzare, 24 ore su 24, i loro consumi televisivi. I dati vengono raccolti e pubblicati da Auditel prima delle 10 del mattino.