Chi era Dimitri Iannone, ex concorrente de “Il Collegio” morto in un incidente a Villa Literno

Nell’incidente avvenuto nella notte a Villa Literno (Caserta), nel quale sono deceduti tre giovani, è morto anche Dimitri Iannone, ragazzo classe 1999 di origini ucraine che era diventato molto popolare grazie alla sua partecipazione a “Il Collegio” nel 2017, alla prima edizione del programma.

Chi era Dimitri Iannone

Dimitri Iannone, ragazzo nato l’8 giugno 1999, era diventato popolare non ancora maggiorenne, grazie alla partecipazione alla prima edizione de “Il Collegio”, programma televisivo prodotto in forma di docu-reality, nel quale un gruppo di adolescenti viene radunato in un collegio con l’obiettivo di superare l’esame di terza media e ottenere il diploma.

La partecipazione di Iannone, avvenuta nell’edizione ambientata nel 1960, aveva regalato al giovane molta popolarità, grazie non solo al suo bell’aspetto (il ragazzo era difatti soprannominato “Sciupafemmine”), ma anche alla sua simpatia e alla sua educazione.

Durante il programma, Dimitri si era fatto volere bene anche raccontando delle sue origini. Arrivato in Italia dall’Ucraina da bambino, ad appena cinque anni, Dimitri era stato adottato e, proprio grazie ai suoi genitori adottivi, era riuscito a prendere parte al programma in onda sui canali Rai.

L’eliminazione da Il Collegio

La partecipazione di Dimitri Iannone a “Il Collegio” è ricordata anche per la sua espulsione, avvenuta alla terza puntata della trasmissione, dopo che il giovane aveva preso le difese di un suo compagno.

A differenza di molti altri giovani passati dalla televisione, Iannone dopo l’esperienza al reality si è defilato dai riflettori, distaccandosi progressivamente anche dai social. Il ultimo post su Instagram risale difatti al dicembre 2022, mentre su altri social i suoi profili risultano praticamente inattivi.

Nonostante ciò, sia sui social che nei forum dedicati al programma Dimitri Iannone viene ricordato con affetto, mentre si moltiplicano i messaggi di cordoglio per la sua prematura morte, tra i quali anche quelli di alcuni suoi ex “compagni di classe” della trasmissione e di uno dei docenti, Andrea Maggi.

La morte di Dimitri Iannone

Dimitri Iannone è morto nella notte tra sabato 18 e domenica 19 maggio, in seguito a un violento incidente frontale avvenuto tra due automobili in via delle Dune, a Villa Literno, paese in provincia di Caserta del quale il 24enne era originario.

Nel terribile scontro, oltre a Dimitri Iannone, altri due giovani hanno perso la vita: Filomena Del Piano, 19enne originaria di Santa Maria Capua Vetere e residente ad Aversa, e Robert Bodica, 23enne residente a Villa Literno.