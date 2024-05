Incendio in via Rubens a Milano: automobile elettrica prende fuoco dopo aver urtato un sampietrino

Giornalista pubblicista esperto di cultura, sport e cronaca, scrive anche di attualità, politica e spettacolo. Laureato in Scienze della Comunicazione, inizia a collaborare con testate locali di Benevento per poi passare a testate nazionali, per le quali si è occupato principalmente di approfondimenti sportivi e culturali. Lavora anche come editor.

Avrebbe preso fuoco dopo aver urtato un sampietrino sporgente dalla carreggiata: è questa la prima ipotesi sulle cause dell’incendio avvenuto in via Rubens a Milano, dove un’automobile elettrica ha preso fuoco, coinvolgendo altri due veicoli. Traffico bloccato nella zona.

L’incendio in via Rubens a Milano

Si è verificato nella mattinata di oggi – domenica 19 maggio 2024 – un incendio in via Rubens, nel quartiere Case Nuove, a Milano, che ha mandato in tilt il traffico nella zona.

Stando alle prime informazioni fin qui raccolte, un’automobile elettrica ha improvvisamente preso fuoco, con le fiamme divampate dal mezzo che si sarebbero poi propagate danneggiando altri due veicoli presenti.

Fonte foto: Tuttocittà.it La zona di Milano nella quale si trova via Rubens, dove si è verificato un incendio scaturito da un’automobile elettrica andata a fuoco

Non ci sarebbero feriti nell’incendio che, secondo le prime ricostruzioni, si sarebbe sviluppato dopo che l’automobile elettrica ha colpito un sampietrino, un massello che sporgeva dal manto stradale.

L’arrivo dei soccorsi

Sul posto sono quindi accorse due squadre di vigili del fuoco, che al loro arrivo hanno trovato la vettura a fuoco quasi al centro della carreggiata, con altri due veicoli, un furgone e una seconda automobile, già parzialmente distrutte dalle fiamme.

Una volta giunti sul posto, i vigili del fuoco si sono prontamente adoperati per spegnere le fiamme. Non ci sarebbero feriti nell’incidente, dato che il conducente del veicolo incendiato è sceso dall’automobile alle prime avvisaglie di fumo, nate in seguito all’urto con il sampietrino.

L’uomo ha quindi chiamato il 115 prima di allontanarsi dal veicolo. Sul posto anche le forze dell’ordine, impegnate nei rilievi necessari alla ricostruzione della dinamica dell’incidente.

La dinamica dell’incidente

La versione al momento più accreditata dell’origine dell’incendio vede quindi l’automobile che procedeva su via Rubens impattare con un massello semi-divelto dal manto stradale, una carreggiata lastricata di pietre squadrate.

Proprio il sampietrino sporgente avrebbe urtato la parte inferiore dell’auto, raschiandola e venendo poi divelto dalla carreggiata. Una dinamica che dovrà essere però eventualmente confermata dalle forze dell’ordine.

Nel frattempo, il traffico sulla strada è stato bloccato, e la circolazione del tram numero 16, che passa da via Rubens, è stata interrotta per permettere ai soccorritori di intervenire in sicurezza.