Incidente in Iran con l'elicottero del presidente Raisi, si parla di "atterraggio duro": cosa sta succedendo

Le notizie sono ancora frammentarie e arrivano – scrive ‘Corriere della sera’ – da fonti semiufficiali: l’elicottero sul quale viaggiava il presidente Sayyid Ebrahim Raisol-Sadati, meglio noto come Ebrahim Raisi, sarebbe rimasto coinvolto in un incidente con conseguente “atterraggio duro”. Le informazioni sono ancora in fase di arrivo e rimbalzano dalle acque internazionali a quelle italiane.

Incidente per l’elicottero del presidente dell’Iran Ebrahim Raisi

Secondo le prime indiscrezioni, la macchina dei soccorsi sarebbe già partita. Le autorità stanno intervenendo per un elicottero del corteo del presidente dell’Iran, Ebrahim Raisi, che sarebbe rimasto coinvolto in un incidente.

La tv di Stato iraniana riporta che il velivolo sul quale stava viaggiando Raisi sarebbe stato costretto ad un “atterraggio duro” per scongiurare il tragico epilogo.

Fonte foto: ANSA Un elicottero sul quale viaggiava il presidente dell’Iran, Ebrahim Raisi, sarebbe rimasto coinvolto in un incidente e costretto ad un atterraggio di emergenza

Come riporta l’agenzia di stampa ‘IRNA’, dall’elicottero che trasportava il presidente Raisi sarebbe stata segnalata la presenza di nebbia.

Inoltre, precisa l’agenzia ‘Tasnim’, che sullo stesso convoglio era presente il ministro degli Esteri Hossein Amir-Abdollahian e che il corteo era diretto verso l’Iran nord-occidentale. Poche ore prima Raisi aveva incontrato il suo omologo dell’Azerbaigian Ilham Aliyev, per inaugurare una diga al confine tra i rispettivi Paesi.

Cos’è successo

Secondo i media locali, l’incidente sarebbe stato causato dalle condizioni meteo avverse che in quel momento imperversavano su Jolfa, cittadina dell’Iran nella regione dell’Azerbaigian orientale. Si esclude, dunque, la possibilità di un artificio dietro gli eventi che hanno portato all’atterraggio di emergenza.

Come precisa ‘Reuters’ – che tuttavia parla di “ricostruzioni contraddittorie” – dall’incidente che ha interessato il convoglio non risulterebbero feriti. Sarebbero buone, quindi, le condizioni di Raisi e dei sette funzionari presenti nel corteo di velivoli.

Chi è Ebrahim Raisi

Ebrahim Raisi, 63 anni, è considerato un protetto dell’Ayatollah Ali Khamenei e per molti esperti potrebbe prendere il suo posto. Presidente della Repubblica Islamica dell’Iran dal 2021, quando l’affluenza al voto (il 49%) è arrivata ai minimi storici ma allo stesso tempo la sua vittoria in sede elettorale era già nell’aria.

Ad occidente Raisi è considerato un ultraconservatore.