Ascolti tv, dati Auditel di venerdì 4 novembre 2022: Tale e Quale Show domina, superato Viola come il Mare

Per il secondo giorno di seguito Rai 1 batte Canale 5. Di seguito i dati Auditel di ieri, venerdì 4 novembre 2022. Vince la prima serata di Rai1 con Tale e Quale Show che conquista 4.252.000 spettatori con il 24.7% di share. Insegue, con un risultato di tutto rispetto, Canale 5 con Viola come il Mare con 2.828.000 spettatori pari al 16.5% di share. Si piazza in terza posizione Nove con Fratelli di Crozza che realizza 1.245.000 spettatori pari al 6.1% di share.

Prima serata: Viola come il mare battuta da Rai 1

Di seguito i dati della prima serata ordinati in base al numero di telespettatori (tra parentesi, invece, lo share):

Rai 1, ‘Tale e Quale Show’: 4.252.000 (24.7%);

Canale 5, ‘Viola come il Mare’: 2.828.000 (16.5%);

Nove, ‘Fratelli di Crozza’: 1.245.000 spettatori (6.1%);

Italia 1, ‘Attacco a Mumbai – Una Vera Storia di Coraggio’: 1.130.000 spettatori (6%);

Rete 4, ‘Quarto Grado’: 1.127.000 (7.4%) di share;

La 7, ‘Propaganda Live’: 949.000 (6.4%);

Rai 2, ‘S.W.A.T.’: 596.000 (3%);

Rai 3, ‘La Scelta di Maria’: 546.000 (2.7%);

TV 8, ‘MasterChef Italia’: 414.000 (2.4%).

Fonte foto: ANSA Carlo Conti, conduttore di Tale e Quale Show su Rai 1.

I dati del pre-serale

Qui i dati del pre-serale (fascia dalle 18 alle 20), in ordine di telespettatori (tra parentesi, invece, lo share):

Rai 1, ‘L’Eredità’: 4.209.000 spettatori (24.2%);

Canale 5, ‘Caduta Libera’: 3.583.000 (21.1%);

Rai 1, ‘L’Eredità – La Sfida dei 7’: 3.290.000 (22.5%);

Rai 3, ‘TGR informa’: 2.797.000 (15.2%);

Canale 5, ‘Caduta Libera – Inizia la Sfida’: 2.519.000 (17.8%);

Rai 3, ‘Blob’: 1.183.000 (6%);

Rai 3, ‘Via dei Matti N° Zero’: 1.060.000 (5.2%);

Italia 1, ‘NCIS’: 862.000 spettatori (4.5%);

Rete 4, ‘Tempesta D’Amore’: 714.000 (3.6%);

Rai 2, ‘NCIS’: 493.000 (2.9%);

Rai 2, ‘Una Scatola al Giorno’: 364.000 (1.8%);

Nove, ‘Cash or Trash – Chi Offre di Più?’: 344.000 (1.9%);

TV 8, ‘Celebrity Chef’: 322.000 (1.8%);

La 7, ‘Lingo – Parole in Gioco’: 217.000 (1.3%).

I dati dell’access prime time

Nel linguaggio televisivo l’access prime time è quella fascia oraria che va dalla fine del telegiornale della sera all’inizio della prima serata. Ecco i dati Auditel in ordine di telespettatori (come sempre tra parentesi lo share):

Rai 1, ‘Soliti Ignoti’: 4.746.000 (22.4%);

Canale 5, ‘Striscia la Notizia’: 3.617.000 (17%);

La 7, ‘Otto e Mezzo’: 1.783.000 spettatori (8.4%);

Rai 3, ‘Un Posto al Sole’: 1.631.000 (7.6%);

Rai 3, ‘Il Cavallo e la Torre’: 1.404.000 (6.8%);

Italia 1, ‘NCIS New Orleans’: 1.159.000 (5.5%);

Rete 4, ‘Stasera Italia’: prima parte 1.032.000 (5%), seconda parte 885.000 (4.1%);

Rai 2, ‘Tg2 Post’: 848.000 spettatori (4%);

Nove, ‘Don’t Forget the Lyrics!’: 671.000 spettatori (3.2%);

TV 8, ‘100% Italia’: 380.000 spettatori (1.8%).