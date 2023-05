Arriva il sole secondo le previsioni meteo ma non mancherà la pioggia: la tendenza fino al 2 giugno

Giornalista professionista, caporedattore di Virgilio Notizie: ho lavorato per La Repubblica, La Stampa, Sky, Il Manifesto, Ansa, Rai e QuiFinanza. In passato mi sono occupato anche di Social Media Management e Copywriting in varie agenzie di comunicazione (Hub09, Doing, WPP).

Sole sull’Italia, ma non mancheranno i temporali. Le previsioni meteo per il weekend promettono tregua al Paese: l’anticiclone, però, registrerà ancora infiltrazioni di correnti nordorientali, che porteranno pioggia su alcune regioni. Soprattutto tra venerdì 26 e sabato 27 maggio, infatti, un fronte si propagherà dal Nordest a Ovest, causando precipitazioni. Evoluzione simile al Centro-Sud. Ecco le previsioni del tempo per l’ultimo weekend di maggio.

Il meteo del weekend regione per regione

Ma come sarà il meteo nel weekend Ecco le previsioni, giorno per giorno, stando agli esperti di 3bMeteo.

Venerdì 26 maggio

Nord: poche nubi al mattino, poi nel pomeriggio addensamenti cumuliformi con qualche temporale su Alpi orientali, Friuli e Veneto. Temperature in aumento, massime tra 24 e 28 gradi;

poche nubi al mattino, poi nel pomeriggio addensamenti cumuliformi con qualche temporale su Alpi orientali, Friuli e Veneto. Temperature in aumento, massime tra 24 e 28 gradi; Centro: ben soleggiato salvo la formazione di addensamenti cumuliformi in Appennino con locali piovaschi. Temperature in aumento, massime tra 23 e 28 gradi;

ben soleggiato salvo la formazione di addensamenti cumuliformi in Appennino con locali piovaschi. Temperature in aumento, massime tra 23 e 28 gradi; Sud: Stabile e soleggiato ma con sviluppo di nubi cumuliformi in Appennino con acquazzoni e temporali localmente forti sul versante tirrenico. Temperature stazionarie, massime tra 22 e 26 gradi.

Fonte foto: ANSA

Sabato 27 maggio

Nord: poco o parzialmente nuvoloso, con instabilità pomeridiana e serale sulle Alpi e localmente anche tra Piemonte e Lombardia con qualche temporale. Temperature stazionarie, massime tra 25 e 28 gradi;

poco o parzialmente nuvoloso, con instabilità pomeridiana e serale sulle Alpi e localmente anche tra Piemonte e Lombardia con qualche temporale. Temperature stazionarie, massime tra 25 e 28 gradi; Centro: cielo generalmente poco nuvoloso salvo addensamenti cumuliformi pomeridiani in Appennino con isolati piovaschi. Temperature stazionarie, massime tra 23 e 28 gradi;

cielo generalmente poco nuvoloso salvo addensamenti cumuliformi pomeridiani in Appennino con isolati piovaschi. Temperature stazionarie, massime tra 23 e 28 gradi; Sud: variabilità sul versante tirrenico e in Appennino con qualche acquazzone; ampie schiarite altrove. Temperature stazionarie, massime tra 22 e 26 gradi.

Domenica 28 maggio

Nord: poco o parzialmente nuvoloso ma con addensamenti cumuliformi su Alpi, Prealpi e alta Val Padana al pomeriggio con qualche rovescio o temporale. Temperature in lieve calo, massime tra 23 e 27 gradi;

poco o parzialmente nuvoloso ma con addensamenti cumuliformi su Alpi, Prealpi e alta Val Padana al pomeriggio con qualche rovescio o temporale. Temperature in lieve calo, massime tra 23 e 27 gradi; Centro: ben soleggiato al mattino, poi sviluppo di nubi cumuliformi al pomeriggio con qualche rovescio in Appennino. Temperature in lieve aumento, massime tra 23 e 28 gradi;

ben soleggiato al mattino, poi sviluppo di nubi cumuliformi al pomeriggio con qualche rovescio in Appennino. Temperature in lieve aumento, massime tra 23 e 28 gradi; Sud: ancora variabilità sul versante tirrenico con qualche rovescio pomeridiano sui rilievi appenninici. Temperature in calo, massime tra 22 e 26 gradi.

L’anticiclone fino a fine maggio

Secondo gli esperti di 3bMeteo, la permanenza dell’anticiclone sull’Europa centro-settentrionale negli ultimi giorni di maggio lascerà la zona mediterranea esposta a infiltrazioni di correnti instabili settentrionali, che raggiungeranno anche l’Italia.

Di conseguenza anche l’inizio della prossima settimana potrebbe vedere la formazione di frequenti temporali diurni sulle zone montuose, con locale coinvolgimento di pianure e coste.

La tendenza fino al 2 giugno

Come sarà il tempo fino al 2 giugno? Secondo gli esperti non dovrebbero esserci modifiche sostanziali, con i massimi dell’anticiclone sempre posizionati sul Centro-Nord Europa e con l’area mediterranea in balia di deboli circolazione depressionarie, in grado di originare fenomeni di temporanea instabilità, caratterizzati da improvvisi temporali alternati a momenti soleggiati.

La speranza è che, quindi, il caldo possa resistere almeno fino al ponte.