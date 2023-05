Arrestato sul treno per Milano mentre provava a scappare con il figlio portato via dall'ospedale di Magenta

Una laurea in Giurisprudenza con una tesi su “Mafia Capitale”, anticamera della passione per il giornalismo. Le prime esperienze nella cronaca locale pugliese con videocamera e microfono nello zaino. Poi il Master in Giornalismo di Torino e adesso l’ossessione per l’approfondimento e per i podcast

Due giorni in fuga con il figlio di appena due mesi, poi l’arresto. È una storia che proviene dalla provincia di Milano quella di un padre 39enne che è fuggito con il figlio neonato portandolo via dall’ospedale. Il tentativo di allontanarsi con il bambino, però, non è andato a buon fine. Nella serata del 5 maggio, infatti, l’uomo è stato arrestato a Milano.

Il bambino positivo alla droga trattenuto in ospedale

Tutto è iniziato il 3 maggio scorso, quando un neopapà ha portato via il figlio di appena due mesi dall’ospedale di Magenta, in provincia di Milano.

Il bambino era rimasto in ospedale dopo la sua nascita, perché i medici avrebbero riscontrato nel piccolo la positività ad alcune sostanze e una malformazione addominale: è una condizione che solitamente si verifica quando la madre fa uso di sostanze durante la gravidanza.

Data la particolare situazione in cui versava il neonato, i medici hanno deciso di trattenerlo in ospedale per le cure del caso.

Il neonato portato via dopo la visita del papà

Così, segnalata la situazione ai servizi sociali, i genitori avrebbero potuto vedere il figlio solo alla presenza del personale sanitario.

Dopo l’incontro dello scorso 3 maggio, però, il piccolo è sparito. Da quel momento è partita la ricerca del padre: l’uomo di 39 anni aveva fatto visita da solo al figlio.

La svolta c’è stata dopo due giorni. Il 5 maggio, infatti, la polizia locale ha avvistato l’uomo ad Abbiategrasso, il Comune a venti minuti in auto da Magenta dove vive la coppia di genitori.

L’avvistamento e l’arresto a Milano

Gli agenti della polizia di Abbiategrasso hanno visto il 39enne allontanarsi da casa sua con un ovetto: una piccola culla con cui era presumibile venisse trasportato il bambino.

L’uomo si stava dando alla fuga. Insieme al bambino, infatti, sarebbe salito a bordo di un’auto che li avrebbe accompagnati presso la stazione di Albairate. Da lì, papà e figlio avrebbero preso un treno per Milano, avrebbe poi raccontato l’autista agli agenti.

E infatti, quando la polizia è arrivata in stazione i due fuggitivi non c’erano più. Così, è stata la polizia locale di Milano a intervenire.

Gli agenti, infatti, hanno raggiunto l’uomo e il bambino presso la stazione di Milano San Cristoforo dove hanno arrestato il neopapà. Il 39enne avrebbe opposto resistenza, provando addirittura a sottrarre la pistola di uno degli agenti.

La polizia locale ha fatto sapere che, al momento del ritrovamento, il bambino era in buone condizioni. Adesso, il piccolo è stato ricoverato in ospedale su disposizione del tutore nominato dal Tribunale.