Anziana smaschera truffa del falso corriere a Caserta e fa arrestare ladro seriale: come funziona il raggiro

Una donna anziana di 85 anni è riuscita a smascherare la truffa di un falso corriere a Caserta, che aveva l’obiettivo di estorcerle soldi e gioielli. Sorpreso dal fatto che l’85enne aveva mangiato la foglia, una volta scoperto, il giovane malvivente ha tentato il tutto per tutto, minacciando violenze se non gli fosse stato consegnato il denaro e i monili in oro. Tuttavia le sue azioni sono state bloccate dai carabinieri, che lo hanno arrestato dopo un breve inseguimento. È emerso poi che il 19enne originario di Napoli aveva colpito, nella stessa giornata e con le medesime modalità, un’altra vittima: per entrambi i casi è stato accusato di truffa ed estorsione.

La truffa del falso corriere a Caserta, anziana lo smaschera

Il modus operandi era sempre lo stesso: il giovane, travestito da corriere, chiedeva quasi sempre a persone anziane di corrispondere grosse somme di denaro per la consegna di un pacco. L’arrivo era preceduto sempre da una telefonata, in cui comunicava alle vittime la necessità di pagare quanto dovuto in contanti.

Il 19enne agiva in modo seriale, riuscendo spesso a farla franca, ma non nell’ultima occasione a Caserta, nel pomeriggio di lunedì 26 febbraio. Qui una donna di 85 anni si è insospettita quando il corriere le aveva detto del pacco “ordinato dal nipote”, per il quale doveva pagare 1400 euro.

La scoperta e le minacce del falso corriere all’anziana

Ormai smascherato, il 19enne ha pensato bene di passare alle maniere forti, minacciando la vittima e un suo parente con ritorsioni violente se non gli avessero consegnato denaro, la fede nuziale e altri monili in oro.

Dopo essersi appropriato dei soldi e dei gioielli, il malvivente ha cercato di fuggire a piedi dall’abitazione. Tuttavia, l’intervento immediato dei carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Caserta, allertati dal parente della vittima, ha permesso di intercettarlo e bloccarlo dopo un inseguimento di alcune centinaia di metri.

Il falso corriere aveva colpito un’altra vittima

Rapidamente identificato e perquisito, il 19enne è stato trovato in possesso di una busta contenente 1000 euro in contanti, oltre a una somma aggiuntiva di 1200 euro, un paio di orecchini in oro con perle bianche e una fede nuziale in oro.

Gli accertamenti immediati hanno permesso quindi di recuperare non solo la refurtiva sottratta all’85enne poco prima, ma anche i 1000 euro rubati nella stessa giornata a un’altra vittima, un’89enne casertana, caduta con le stesse modalità in uno dei tanti tranelli che ogni giorno vengono fatti alle persone anziane.

Dopo che anche l’89enne, allertata dai militari, ha sporto denuncia nei confronti del truffatore, quest’ultimo è stato arrestato con la misura dei domiciliari: per lui l’accusa è di truffa aggravata ed estorsione.