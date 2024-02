Anziana morta investita da un'auto ad Acilia vicino Roma: alla guida c'era un 24enne, inutili i soccorsi

Una donna è morta dopo essere stata investita ad Acilia, nel sud-ovest di Roma. L’anziana di 82 anni stava attraversando quando è sopraggiunta una Volkswagen Polo guidata da un ragazzo di 24 anni. La vittima, che viveva solo a pochi passi dalla zona dell’incidente, è morta poco dopo l’impatto.

Morta la donna investita ad Acilia

La tragedia è avvenuta attorno alle 9:00 di giovedì 15 febbraio. Dopo averla investita, il 24enne si è fermato, ha cercato di prestare le prime cure e ha chiamato soccorso.

Al loro arrivo, gli agenti della polizia locale e il personale del 118 hanno subito constatato che le condizioni della donna erano gravissime, tanto che è stato richiesto anche l’intervento dell’eliambulanza.

Fonte foto: Tuttocittà.it

Acilia è una frazione di Roma, situata in zona sud-ovest. Conta oltre 75mila abitanti. Il dramma si è consumato in via della Salvia, all’altezza del civico 117.

I sanitari hanno tentato di rianimare sul posto l’anziana, che però è spirata entro pochi minuti.

Strada chiusa al traffico

Per diverse ore la zona dell’incidente, via della Salvia, è stata chiusa al traffico da via delle Case Basse a via delle Calle. I vigili urbani hanno cercato di ricostruire la dinamica dell’incidente dalle testimonianze e dai rilievi sul veicolo e sul manto stradale.

Un aiuto alle indagini potrebbe giungere anche da eventuali telecamere di videosorveglianza presenti nella zona.

L’auto è sotto sequestro e il giovane conducente, come da prassi, è stato accompagnato all’ospedale Grassi di Ostia per eseguire i test di alcol e droga.

Continua la strage di pedoni

Come riporta Roma Today, dall’inizio dell’anno l’82enne morta ad Acilia è la 15ª vittima sulle strade di Roma e dintorni.

Solo negli ultimi giorni, nella Capitale e nei comuni vicini sono morte altre due persone: a Tivoli ha perso la vita un 74enne, investito da un tir sulla via Tiburtina.

E in via Merulana, nel centro di Roma, è morta una suora di 75 anni.