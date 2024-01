Nonno e nipote di 7 anni investiti da un'auto Roma in piazza Bologna: il medico in pensione è gravissimo

Un nonno di 78 anni e il nipote di 7 sono stati investiti martedì 30 gennaio a Roma in via Livorno, nei pressi di piazza Bologna. Entrambi sono stati trasportati in ospedale in gravi condizioni. L’uomo, un medico in pensione, sarebbe in pericolo di vita. Alla guida dell’auto che li ha travolti c’era un 40enne, che si è fermato a prestare soccorso.

La dinamica dell’incidente

Stando a quanto riferito dall’Ansa, sembra che la polizia locale abbia accertato che nonno e nipote stessero attraversando nei pressi delle strisce pedonali.

Si indaga per determinare anche il colore del semaforo al momento dell’incidente.

Fonte foto: Tuttocittà.it Piazza Bologna all’angolo con via Livorno, a Roma, dove nonno e nipote sono stati investiti

L’alcoltest al conducente

L’autista dell’auto, una Smart Fortwo secondo Roma Today, è stato sottoposto all’alcoltest.

L’esame è risultato negativo.

Le condizioni di nonno e nipote

Il nonno sarebbe ricoverato all’Umberto I in gravissime condizioni: sarebbe in pericolo di vita.

Il nipotino, invece, sarebbe arrivato in ospedale in codice rosso per dinamica: quindi, non sarebbe grave come il nonno.

Secondo incidente in pochi giorni

L’ennesimo incidente è avvenuto a pochi giorni da quello di suor Flora Di Guglielmo, travolta da una macchina sabato 27 gennaio a Largo Brancaccio, al centro di Roma, e poi morta in ospedale.