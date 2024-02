Incidente sulla Tiburtina a Tivoli vicino Roma: morto un 74enne investito da un tir dopo giorni in ospedale

Giornalista pubblicista, si concentra sulla politica e la geopolitica, scrive anche di economia e ambiente. Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, ha iniziato a scrivere per una testata impegnata sui diritti civili, prima di lavorare in diverse testate di attualità.

Si è verificato nel tardo pomeriggio dell’8 febbraio un tragico incidente che ha visto perdere la vita a Valter Scalambretti. L’uomo, 74 anni, è stato investito da un tir lungo la via Tiburtina nei pressi di Tivoli, vicino Roma. L’uomo è arrivato in gravi condizioni in ospedale, dove era stato trasferito con la massima urgenza, ma è deceduto alcuni giorni dopo.

Incidente sulla via Tiburtina

L’8 febbraio è avvenuto un grave incidente mortale sulla via Tiburtina che percorre la distanza tra Roma e Tivoli. Lungo la strada un uomo è stato investito da un tir. Si tratta del 74enne Valter Scalambretti, oggi deceduto dopo giorni ricoverato presso l’ospedale Policlinico Umberto I di Roma.

L’incidente si è verificato verso le 17:00 del pomeriggio. Il tir, condotto da un 43enne residente in Toscana, non si è fermato in tempo per evitare l’anziano uomo che stava attraversando la strada sulle trisce pedonali.

Le indagini

Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia locale di Tivoli. All’arrivo il conducente del tir si trovava ancora in strada per prestare i primi soccorsi all’anziano investito. Questo era privo di sensi ed è apparso subito in condizioni critiche.

Scalambretti, residente nella via parallela a quella dove si è verificato l’incidente, ovvero via Lago di Annone, non ha potuto dare la propria versione. Spetta agli agenti ricostruire la dinamica e capire se l’autocarro aveva o meno la possibilità di fermarsi ed evitare l’uomo e in che condizioni questa possibilità si sarebbe potuta verificare.

I soccorsi e il decesso

Valter Scalambretti è stato portato d’urgenza prezzo il Policlinico Umberto I di Roma. Le lesioni, fin dal primo momento, sono apparse gravi. Tanto che, dopo giorni di ricovero in terapia intensiva, il 74enne non ce l’ha fatta ed è stato dichiarato morto.

Per il conducente del mezzo pesante scatta ora la denuncia, seguita dalla procura di viale Cassiano.