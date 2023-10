Anziana investita da un monopattino a Milano, è ricoverata in codice rosso: la 72enne è grave al San Raffaele

Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, scrive da diversi anni su temi di attualità, con particolare attenzione alle tematiche giovanili e ambientali. Ha collaborato con case editrici per la recensione di saggi e romanzi e nel 2021-2022 è stata moderatrice di talk dal vivo su Roma.

Un lunedì nero per Milano, dove in meno di 3 ore sono avvenuti tre incidenti: alle ore 10:30, alle 11:30 e alle 12:30. Il fatto più grave della giornata ha visto coinvolta un’anziana signora di 72 anni. La donna è stata investita da un monopattino su via Fiuggi ed è stata ricoverata in codice rosso per le conseguenze della caduta.

I fatti

Intorno alle 11:30 un’anziana di 72 anni è stata investita da un monopattino a Milano, nello specifico su via Fiuggi, tra il quartiere Maggiolina e Niguarda. L’uomo alla guida del mezzo elettrico, un egiziano di 35 anni, è rimasto sul posto.

Secondo quanto riportato dai testimoni, l’urto tra il mezzo su due ruote e la donna è stato violento. L’anziana infatti è stata spinta a terra e l’impatto le avrebbe procurato un trauma cranico.

Fonte foto: Tuttocittà.it Nella mattinata un incidente con un monopattino ha coinvolto un’anziana di 72 anni

I soccorsi

Giunti sul posto i soccorsi, la 72enne è stata portata all’ospedale San Raffaele in condizioni gravi, ma in codice giallo. Secondo il personale dell’ambulanza la signora aveva riportato un trauma cranico per aver sbattuto la testa.

Giunta all’ospedale però le condizioni dell’anziana sono velocemente peggiorate e la donna è stata ricoverata d’urgenza in codice rosso. Al momento è grave.

Tre incidenti in 3 ore

A Milano la crisi stradale è sempre più acuta. Da mesi ormai i cittadini cercano di attirare l’attenzione del Comune in merito alla sicurezza stradale. Una riprova della situazione di crisi si è verificata nella giornata, dove in 3 ore si sono verificati tre incidenti.

Oltre all’anziana travolta dal monopattino in via Fiuggi, altri due incidenti hanno coinvolto alle 10:30 una donna in bicicletta investita da un uomo in scooter e alle 12:30 un pedone travolto in viale Cassala. Questi, avvenuti in 3 ore non sono gli unici incidenti della giornata, con almeno un altro ciclista ferito e un 18enne caduto da un monopattino.