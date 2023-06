Andrew Tate incriminato per tratta di esseri umani e stupro: chi è l'influencer nemico di Greta Thunberg

Andrew Tate, ex campione di kickboxing e influencer tra i più seguiti con milioni di follower, è stato incriminato in Romania, dove si era trasferito da tempo, per traffico di esseri umani e stupro. Era stato arrestato il 29 dicembre scorso, dopo una lite social con l’attivista Greta Thunberg: da una foto pubblicata, infatti, la polizia rumena era risalita al suo nascondiglio.

I fratelli Andrew e Tristan Tate e due donne romene andranno a processo per associazione a delinquere, stupro e tratta di esseri umani in Romania e altrove, tra cui Stati Uniti e Regno Unito. Lo riporta l’Ansa.

La magistratura ha chiesto la confisca di diversi beni mobili e immobili, tra cui:

Inoltre, si è chiesto agli imputati il pagamento delle spese legali anticipate dallo Stato per un importo di 60 mila euro.

Tate, su Twitter, ha commentato la notizia in maniera ironica: “Sono sicuro che questa vicenda non abbia nulla a che vedere col furto della mia ricchezza”, riferendosi ai beni confiscati:

Im sure this case has absolutely nothing to do with stealing my wealth. https://t.co/n2H2oX7CTY

— Andrew Tate (@Cobratate) June 20, 2023