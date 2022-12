Andrew Tate arrestato: l'ironia di Greta Thunberg dopo la lite su Twitter. Di cosa è accusato

Andrew Tate, l’ex kickboxer che nella giornata di mercoledì 28 dicembre aveva litigato con l’attivista Greta Thunberg su ‘Twitter’, è stato arrestato.

Perché è stato arrestato Andrew Tate

Come riporta il ‘Corriere della Sera’, Andrew Tate, 35 anni, è stato arrestato per tratta di esseri umani. Giovedì notte Andrew Tate è stato portato via assieme al fratello Tristan dalla polizia di Bucarest, che li terrà in custodia per 24 ore per interrogarli nell’ambito di una indagine in cui sarebbero sospettati di aver creato un gruppo criminale che avrebbe sfruttato 6 donne per produrre contenuti pornografici per siti specializzati.

Già lo scorso aprile i fratelli Tate erano stati interrogati dalle autorità romene e poi rilasciati dopo alcune ore.

La lite social con Greta Thunberg

Mercoledì 28 dicembre, Andrew Tate aveva provocato l’attivista Greta Thunberg, scrivendole su ‘Twitter’: “Ciao Greta Thunberg. Io ho 33 macchine. La mia Bugatti ha un motore W16 da 8 litri con turbo quadruplo. Le mie due Ferrari da competizione hanno un V12 da 6 litri e mezzo. Questo è l’inizio. Per favore, inviami il tuo indirizzo email così che possa mandarti una lista completa della mia collezione di auto e delle loro enormi emissioni”.

L’attivista aveva risposto per le rime dicendo all’ex kickboxer di farsi una vita e alludendo alla “small dick energy“, concetto che in inglese si riferisce a chi, citando l’Urban Dictionary, “mette in mostra la mascolinità essendo presuntuoso, mettendosi in mostra, eccessivamente sicuro di sé”.

Andrew Tate, da par suo, aveva pubblicato un nuovo messaggio video in cui erano visibili due scatole di pizza da asporto di una nota catena romena.

this is what happens when you don’t recycle your pizza boxes — Greta Thunberg (@GretaThunberg) December 30, 2022

Il tweet di Greta Thunberg dopo l’arresto di Andrew Tate

Greta Thunberg è tornata a scrivere su ‘Twitter’ dopo l’arresto di Andrew Tate. Pur senza riferimenti espliciti all’ex kickboxer, l’attivista ha ironizzato così: “Ecco cosa succede quando non ricicli i tuoi cartoni della pizza“.

Chi è Andrew Tate

Andrew Tate, nato il 1° dicembre del 1986 a Chicago, è un ex kickboxer statunitense con cittadinanza britannica. Nel suo palmares figurano 3 titoli mondiali ISKA.

Dopo la sua carriera da kickboxer, Andrew Tate ha iniziato a offrire corsi a pagamento e abbonamenti tramite il suo sito e ha accresciuto la sua fama come influencer, nonostante poi sia stato bannato da diversi social network.

Nel 2017 si è trasferito dal Regno Unito in Romania.