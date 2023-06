Greta Thunberg si diploma ma non smette di scioperare per il clima, l'annuncio: "La lotta è appena iniziata"

Greta Thunberg ha conseguito il diploma e lo ha annunciato su Twitter. L’attivista di Fridays For Future ha rilasciato una lunga dichiarazione sui suoi canali social per comunicare al mondo intero l’importante traguardo raggiunto, ma allo stesso tempo ha specificato che le sue battaglie per il clima non si fermeranno.

Al contrario, Greta Thunberg ha scritto che “la lotta è appena iniziata”. L’attivista si è diplomata venerdì 9 giugno e ha vissuto la giornata come la “settimana 251 di sciopero scolastico”.

Le sue parole: “Oggi mi diplomo, il che significa che non potrò più scioperare a scuola per il clima. Questo è quindi l’ultimo sciopero scolastico per me”.

Tuttavia: “Noi che possiamo parlare abbiamo il dovere di farlo. Per cambiare tutto, abbiamo bisogno di tutti. Continuerò a protestare il venerdì, anche se tecnicamente non è uno ‘sciopero scolastico’. Semplicemente non abbiamo altra scelta che fare tutto il possibile. La lotta è appena iniziata”.