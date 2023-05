Allarme bomba al cantiere a Genova, sul posto le forze dell'ordine. Chiusi strada e un tratto della metro

Giornalista, redattore e copywriter freelance, nato e cresciuto tra Jesi e Ancona. Amante della lettura e della scrittura, trasforma la sua passione in lavoro, diventando esperto nella scrittura per il web. Pieno di difetti, come la passione per la Juventus.

Una bomba è stata trovata all’interno del cantiere del nodo ferroviario di Brignole a Genova. L’allarme è scattato nel primo pomeriggio di lunedì 8 maggio. Sul posto sono intervenute le forze dell’ordine con gli artificieri, immediata la chiusura della strada. Disagi anche alla circolazione dei treni e della metropolitana.

Allarme bomba al cantiere

Il rinvenimento è avvenuto nel primo pomeriggio di lunedì, quando gli operai intenti a lavorare all’interno del cantiere di Brignole hanno trovato la bomba, un ordigno di circa 15 chili di peso.

Lanciato l’allarme, sul posto sono subito intervenuti mezzi e personale dei vigili del fuoco, del 118, della polizia locale e della polizia di Stato, con gli artificieri della Questura e gli agenti della Digos.

Fonte foto: Tuttocittà.it L’allarme bomba in un cantiere a Brignole

Cosa è stato trovato

Come riporta il Secolo XIX, gli accertamenti compiuti dalla Digos avrebbero escluso che si tratti di un qualche gesto dimostrativo.

L’ordigno ritrovato sarebbe una bomba incendiaria risalente della Seconda Guerra Mondiale: sarebbe stata colpita da una ruspa durante i lavori, iniziando a sprigionare fumo. Quindi l’allarme.

Gli artificieri e i vigili del fuoco sono al lavoro per mettere in sicurezza la zona. Nella mattinata di martedì è previsto un sopralluogo per preparare le operazioni di rimozione dell’ordigno.

Strada e metro chiuse

Scattato l’allarme, la polizia locale ha subito chiuso al traffico il tunnel di via Canevari e interrotto la circolazione della metropolitana nel tratto tra De Ferrari e Brignole.

Sono stati anche riprogrammati i percorsi degli autobus, con i mezzi di Amt che passano per via Canevari vengono deviati in corso Torino. Il Comune fa sapere che il servizio di trasporto pubblico è regolare sulla tratta Brin – San Giorgio, mentre sulla San Giorgio – De Ferrari è effettuato con treno navetta su binario unico.

Disagi al traffico ferroviario

Disagi anche alla circolazione dei treni, vista la vicinanza con la stazione ferroviaria. Trenitalia comunica che su richiesta dei vigili del fuoco sono stati bloccati sei binari su dieci.

Inevitabili le ripercussioni sulla circolazione ferroviaria, in particolare per quanto riguarda i treni regionali: sono previsti possibili variazioni, cancellazioni e ritardi fino a 30 minuti.