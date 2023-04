Ordigno bellico inesploso e allarme bomba a Trapani: segnalazione di una donna, l'intervento degli artificieri

Laureato in Scienze della Comunicazione, muove i primi passi nelle redazioni sportive di Palermo per poi trasferirsi a Milano per lavorare per testate all news come Yahoo e Virgilio Notizie. Ma lo sport è sempre presente con collaborazioni con Sportmediaset e Corriere dello Sport.

Attimi di paura nella mattina di mercoledì 5 aprile 2023 a Trapani. Poco dopo le 12, infatti, è scattato l’allarme bomba in piazza Vittorio Emanuele, a pochi passi dalla stazione della città siciliana, dopo che una donna ha ritrovato in uno scantinato quello che sembra essere un ordigno bellico inesploso.

Allarme bomba a Trapani, la segnalazione

A lanciare l’allarme bomba a Trapani è stata una donna, che poco prima aveva rinvenuto un oggetto misterioso in uno scantinato. In un primo momento la donna pensava si trattasse di un reperto archeologico, ma la forma cilindrica dell’oggetto l’ha tratta in inganno.

Messasi in auto con l’oggetto ritrovato, poco dopo si è resa conto che da quest’ultimo fuoriusciva qualcosa di strano, tale da pensare si potesse trattare di un ordigno bellico inesploso. Alcuni bulloni alla base, infatti, hanno fatto venire il sospetto e da qui la segnalazione alle forze dell’ordine.

L’intervento di polizia e artificieri

Sul luogo, in piazza Vittorio Emanuele, sono accorsi polizia e artificieri. Le forze dell’ordine hanno quindi messo in sicurezza la zona nella quale la donna ha posteggiato la sua auto, una Seicento, facendo evacuare i palazzi per poter permettere ai colleghi artificieri di lavorare senza preoccupazioni.

Gli uomini della compagnia speciale hanno quindi provveduto alla bonifica e studiato l’ordigno inesploso per valutare l’eventuale neutralizzazione, come successo anche in un recente episodio avvenuto a Orzinuovi.

Il ritrovamento nel giorno dell’anniversario del bombardamento

Ironia della sorte, la giornata di mercoledì 5 aprile 2023 è l’occasione dell’ottantesimo anniversario del bombardamento che colpì Trapani nel corso della Seconda Guerra Mondiale. La città venne colpita dalle forze alleate per ben 27 volte nel solo 1943, in preparazione a quello che successivamente fu lo sbarco in Sicilia.

Molti quartieri della città vennero rasi al suolo, da quello storico di San Pietro al Casalicchio, tra il porto e la stazione della città, molto vicino a dove oggi è stato segnalato l’allarme bomba dalla donna. Pesante, tra l’altro, fu quello che viene ricordato oggi, a 80 anni dall’episodio. Nel corso della mattinata la città è stata quindi teatro di diverse manifestazioni per la pace per ricordare gli eventi violenti che avevano colpito Trapani in occasione della guerra.