Aldo Serena campione di coraggio: fermato un uomo marocchino che stava rompendo la vetrina di un bar

Freddo come se fosse a pochi passa dalla porta, quando ancora giocava. L’ex calciatore Aldo Serena è intervenuto a Montebelluna, in provincia di Treviso, fermano un 27enne di origini marocchine che stava tentando di rompere la vetrina di un bar, in preda alla furia. Cosa è successo e come ha fatto l’ex giocatore a evitare il peggio.

Il coraggio di Aldo Serena

Aldo Serena, ex calciatore di Milan, Inter, Juventus e Torino tra gli anni ’80 e l’inizio degli anni ’90, è originario di Montebelluna, in provincia di Treviso.

Passeggiando per le vie del centro del paesino, giovedì 16 giugno si è imbattuto in un 27enne di origini marocchine intento a spaccare la vetrina del bar ‘alla Loggia’.

Il racconto: “Stava usando un’asta”

Aldo Serena, ripreso dal Corriere della Sera, ha raccontato che quel giorno si trovava in centro con la moglie, quando è stato attirato da un “forte trambusto”.

“Prima questo giovane si è spogliato e si è immerso in una fontana, forse aveva caldo o era alterato – ha spiegato -, poi ha creato confusione in un bar, finché il proprietario e i dipendenti non si sono barricati dentro”.

Sembra che l’uomo volesse prendere delle birre, ma senza pagare il barista.

Così, una volta fuori dal locale, “ha imbracciato un’asta e ha cominciato a colpire il vetro“.

L’intervento dell’ex calciatore e la rabbia della moglie

Sui social girano delle immagini che mostrano l’intervento di Aldo Serena, che compirà 62 anni il prossimo 25 giugno.

In tenuta estiva, con bermuda e una maglietta rossa, l’ex calciatore ha deciso di intervenire, nonostante la moglie fossa contrariata “visto che avrei potuto essere aggredito“.

Serena ha raccontato di aver cercato di calmare l’uomo dicendogli di conoscerlo e di essere certo “che fosse una brava persona, l’ho invitato a fermarsi. Lui mi guardava e mi ascoltava. Il tempo passava, le forze dell’ordine erano in arrivo. Insomma, cercavo di guadagnare minuti“.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri che lo hanno caricato poi in ambulanza.

Il proprietario del bar è stato medicato per le lesioni riportate a un dito, ferito durante la lite per le birre: “L’ho fatto per il titolare del bar. Conosco le fatiche che fanno questi piccoli imprenditori, ciò che hanno passato con la pandemia. Non volevo che quel posto subisse troppi danni”, ha concluso Serena.