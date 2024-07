Pistoletto e il caso di Serena Bortone in Rai dopo la polemica sullo specchio autografato: la sua versione

Giornalista pubblicista. Laureato in Comunicazione, per anni si è occupato di sport e spettacolo. Scrive anche di attualità, cronaca e politica. Ha collaborato con importanti testate e programmi radio e tv, a livello nazionale e locale.

Michelangelo Pistoletto è intervenuto pubblicamente per dare la sua versione dei fatti sul caso riguardante lo specchio, da lui autografato durante una puntata della trasmissione ‘Oggi è un altro giorno’ su Rai Uno e finito nella casa della conduttrice Serena Bortone.

La nuova polemica tra Bortone e la Rai

Il caso è stato riportato dal Fatto Quotidiano. Nella puntata del 14 marzo del 2023, Pistoletto, ospite della trasmissione ‘Oggi è un altro giorno’ condotta da Serena Bortone su Rai Uno e chiamato a spiegare il significato del “Terzo Paradiso” (una riconfigurazione del segno matematico dell’infinito, tra le opere più celebri dell’artista), ne tratteggiò la sagoma su uno specchio. Serena Bortone subito disse: “Tutto può diventare opera d’arte. Io questo poi me lo porto a casa: è mio lo specchio“. Pistoletto rispose con una battuta: “Il prezzo poi lo vediamo”.

Proprio lo stesso specchio “firmato” da Pistoletto, le cui opere sono quotate anche 3 milioni di euro, è ricomparso in un servizio di La Repubblica sulla casa di Serena Bortone. E ne è nata una polemica, dopo quella sul caso Scurati. La Rai, però, non ha reclamato nulla.

Fonte foto: ANSA

L’artista Michelangelo Pistoletto.

La versione dell’entourage di Serena Bortone

Dall’entourage di Serena Bortone hanno fatto sapere che lo specchio messo a disposizione dalla produzione sarebbe stato giudicato “brutto” e la conduttrice, sapendo come si sarebbe svolta l’intervista, si era premurata di prenderne uno da casa della nonna ad Anzio. Tutto alla luce del sole, con tanto di dichiarazione in diretta: “Lo specchio è mio”.

“Si deve considerare allora un bene anche un autografo di un autore su un libro?” è la domanda posta da chi lavora con la conduttrice.

Cosa ha detto Pistoletto sullo specchio

A riportare il commento di Pistoletto sullo specchio è ancora il Fatto Quotidiano: “Non avevo idea che lo specchio che ho firmato fosse tornato a casa con lei”, ha spiegato col sorriso l’artista. “Devo dirle che non mi ero posto proprio il problema, il mio era un semplice atto di cortesia verso la persona che mi aveva invitato in trasmissione” ha aggiunto.

Ancora Michelangelo Pistoletto: “Non credo ci fosse premeditazione, non mi pare avessimo stabilito quello che avrei fatto in trasmissione. Non pensavo davvero che potesse nascere un problema da una situazione del genere, non voglio pensare ci fosse stato un ragionamento economico, è stato tutto naturale”.

L’artista ha poi detto: “Io non sono in grado di stabilire il valore economico del disegno, non ci ho proprio pensato. Bisogna considerare che il Terzo Paradiso è un concetto, un simbolo che è stato ripreso e replicato centinaia di volte e da tantissime persone diverse. È come la formula di un teorema, quello di Pitagora lo usano tutti, no? Non si tratta di un di segno originale unico. Certo, tutto poi può essere valorizzato da chi se lo ritrova in mano. Se ci fosse un acquirente interessato a pagare quello specchio, io non potrei mica corrergli dietro”.

Alla domanda “Se fosse invitato di nuovo in Rai, rifarebbe tutto?”, Pistoletto ha risposto: “A questo punto, viste le polemiche che ne sono scaturite, ci dovrei pensare. Forse rifiuterei, ma mi dispiacerebbe negar mi e venire meno a un rapporto di simpatia e di affetto. Si potrebbe trovare una soluzione salomonica: dividere lo specchio in due metà, una per Bortone e una per la Rai”.