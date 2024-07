Serena Bortone e l'autografo di Michelangelo Pistoletto sullo specchio, nuova polemica sulla conduttrice Rai

Giornalista professionista, napoletano trapiantato a Milano, si occupa di cronaca, attualità, cultura pop e sport. Dopo una laurea in Comunicazione e un master in Giornalismo, ha lavorato per diversi siti e redazioni. Oltre al web, ha avuto esperienze anche in tv e in radio

Serena Bortone torna al centro delle polemiche. Questa volta a far montare un nuovo caso è stato un autografo dell’artista Michelangelo Pistoletto su uno specchio che è poi stato visto a casa della conduttrice Rai. Il maestro dell’arte povera era stato ospite di una trasmissione condotta proprio da Bortone nel marzo del 2023 dove aveva firmato questa nuova opera.

Lo specchio firmato Pistoletto in casa di Serena Bortone: come ci è finito

Dalla firma in diretta tv al passaggio nel soggiorno della giornalista, il passo insomma è stato breve.

Dopo la querelle per il caso Scurati e la sospensione da parte della Rai, un nuovo polverone ha quindi coinvolto Serena Bortone, il cui staff però ha prontamente risposto.

Polemica su Bortone: la sua risposta

Dello specchio se ne erano perse le tracce fino a quando, partecipando alla rubrica di Repubblica, “A casa di”, è tornato a fare capolino nell’appartamento della donna.

Per la prima volta invece era comparso in una puntata del 14 marzo del 2023 di “Oggi è un altro giorno…”, trasmissione condotta da Serena Bortone e nella quale era ospite proprio Pistoletto.

La conduttrice porse uno specchio all’intervistato e questi iniziò a disegnare sul vetro. Tra il serio e il faceto, Bortone commentò: “Io questo poi me lo porto a casa: è mio lo specchio”, come riporta Il Fatto Quotidiano.

Serena Bortone-Rai: cosa dice il regolamento

Per ora la Rai non ha commentato né reclamato l’opera. Il codice etico però ammonisce come nessun esponente dell’azienda possa sfruttare la stessa per ottenere vantaggi economici o di altro genere.

Non si è fatta attendere invece la risposta dell’entourage di Bortone che ha fatto trapelare, tra le righe, il fastidio per una polemica dal tempismo “sospetto”.

Secondo le persone che lavorano con la conduttrice, lo specchio in questione sarebbe appartenuto proprio alla sua famiglia: lo aveva di fatti preso dalla casa della nonna ad Anzio.

Dal caso Scurati al caso specchio di Pistoletto

Serena Bortone è stata negli ultimi mesi al centro di diverse polemiche, partite da quanto successo lo scorso 25 aprile.

La giornalista aveva denunciato sui social la mancata messa in onda del monologo di Antonio Scurati sulla Festa della Liberazione nel suo programma “Chesarà…“.

Bortone era stata sottoposta a procedimento disciplinare ed è poi stata sospesa per sei giorni dalla Rai. Il programma “Chesarà…” è stato quindi cancellato dai palinsesti, mentre alla giornalista non è stato affidato alcun programma per la prossima stagione televisiva.

Chi è Michelangelo Pistoletto

Finito suo malgrado al centro delle polemiche, Michelangelo Olivero Pistoletto è uno degli artisti italiani più conosciuti al mondo.

Le sue opere sono state quotate anche tre milioni di euro.

È nato a Biella nel 1933 ed è un pittore e scultore, fautore della corrente dell’arte povera. Ha ricevuto il Leone d’oro alla carriera alla Biennale di Venezia nel 2003.