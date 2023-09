Aggredito da 8 minorenni e rapinato a Genova: ragazzo di 27 anni finisce in ospedale ferito da una coltellata

Laureato in Storia all’Università degli Studi di Milano. Scrivo di economia, sport e attualità per varie testate

Aggressione e rapina in centro a Genova. Un ragazzo di 27 anni è stato accerchiato da 8 minorenni, spintonato, picchiato, ferito con un taglierino e derubato di telefono e portafogli. I carabinieri hanno fermato uno dei responsabili.

L’aggressione nel centro storico di Genova

Nella serata di venerdì un ragazzo di 27 anni ha subito una rapina in piazza Caricamento, pieno centro storico di Genova. Ad aggredirlo un gruppo di 8 minorenni stranieri non accompagnati, uno dei quali armato di coltello.

Secondo quanto riportato dall’agenzia di stampa ‘ANSA’, i minori avrebbero accerchiato il ragazzo e avrebbero iniziato a spintonarlo e poi a picchiarlo, con l’obiettivo di derubarlo dei propri averi.

Alla resistenza opposta dal 27enne, che ha anche tentato di darsi alla fuga, uno dei ragazzi avrebbe tirato fuori da una tasca un arma da taglio, che secondo le prime ricostruzioni sarebbe stato un coltello o un taglierino, con il quale ha ferito di striscio la vittima.

I carabinieri hanno fermato uno dei responsabili

Vinta l’opposizione del ragazzo, i minori gli avrebbero sottratto portafogli e telefono. Il tutto sarebbe però accaduto sotto lo sguardo di un passante che avrebbe chiamato il 112. L’allarme ha allertato una volante della polizia.

Gli agenti hanno quindi perlustrato le vie circostanti in cui gli aggressori si erano dispersi appena ottenuta la refurtiva alla quale puntavano. Le indagini hanno portato subito a un risultato, il fermo di un 17enne. Degli altri 7 ragazzini che si sono resi responsabili dell’aggressione si sarebbero però perse le tracce.

Le condizioni della vittima

Oltre a una volante della polizia, sul posto sono arrivati anche i sanitari del 118 per assicurarsi che la vittima stesse bene. Il giovane di 27 anni ha riportato una ferita da taglio ed è stato trasportato all’ospedale Galliera di Genova.

Non si tratta dlla prima aggressione in centro a Genova in questo mese di settembre. Un’altra era avvenuta circa 20 giorni prima di quella di piazza Caricamento, con dinamiche simili.

Anche in quel caso i responsabili erano giovanissimi ragazzi stranieri di età compresa tra i 15 e i 17 anni e la vittima un giovane di circa 20anni, anche lui minacciato con un taglierino