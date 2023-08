Il video della rapina a un supermercato di Milano: arrestato un 19enne, fingeva di essere minorenne

Giornalista appassionato di fact checking, crime e pizza. Tabagista e caffeinomane, dal 2016 collabora con Bufale.net e dal 2018 lavora per Optimagazine nella sezione musica. Divoratore di libri d'inchiesta, dischi e carboidrati, combatte il disturbo d'ansia con iniezioni di metal e shoegaze.

Un 19enne armato di coltello si è introdotto in un supermercato Carrefour Express di Milano, in corso di Porta Nuova. Il giovane inizialmente ha dissimulato fingendo di voler acquistare qualcosa, poi si è lanciato contro la cassiera e ha portato a segno una rapina.

Poco dopo si è dato alla macchia fino ai giardini dedicati a Indro Montanelli. Con sé aveva ancora la felpa che indossava durante la rapina.

Come ricostruisce ‘Ansa’, il 19enne ha finto di voler acquistare un gelato dal freezer che si trova dietro la cassa. Quando la commessa si è voltata per prendere il prodotto, il giovane l’ha raggiunta nella postazione e ha prelevato denari dalla cassa per poi darsi alla macchia. Il totale della refurtiva è stato di 105 euro.

La donna ha raccontato ai poliziotti che il ladro era fuggito lungo via Parini, per questo gli agenti hanno intuito che si fosse spinto fino ai giardini per nascondersi.

Lì, infatti, gli agenti hanno trovato il giovane seduto su una panchina, con indosso la stessa felpa del rapinatore e uno sfregio sul volto che corrispondeva a quella delle immagini catturate dal sistema di videosorveglianza. In tasca, inoltre, aveva la refurtiva sottratta al supermercato.

Il 19enne, di origine marocchina, è stato arrestato. Come riporta ‘Milano Today’, il ragazzo si è finto minorenne per sfuggire al carcere.