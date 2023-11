Affittacamere abusivi denunciati a Cagliari: 35 posti letto in un appartamento di 150 metri, il video

Giornalista, redattore e copywriter freelance, nato e cresciuto tra Jesi e Ancona. Amante della lettura e della scrittura, trasforma la sua passione in lavoro, diventando esperto nella scrittura per il web. Pieno di difetti, come la passione per la Juventus.

In 35 a vivere in un appartamento di 150 metri a Cagliari. È quanto ha scoperto la polizia del capoluogo sardo, che ha denunciato un uomo e una donna di origini bengalesi, di 40 e 37 anni, per aver allestito un’attività abusiva di affittacamere. La coppia è accusata di favoreggiamento alla permanenza illegale di cittadini stranieri e omessa dichiarazione di ospitalità.

Secondo quanto riporta Ansa, gli investigatori hanno svolto degli accertamenti su un appartamento situato nel centro di Cagliari, che i due coniugi avrebbero destinato all’affitto per numerosi loro connazionali.

Come si vede nel video, durante il controllo dell’appartamento i poliziotti hanno constatato la presenza di una moltitudine di letti a castello, per un totale di 35 posti letto, disposti in modo tale da sfruttare interamente gli spazi delle camere. Oltre alla coppia, al momento del controllo sono stati identificati altri 21 cittadini bengalesi lì soggiornanti, alcuni richiedenti asilo e altri privi del permesso di soggiorno.

Agli ospiti sarebbe stata richiesta una cifra tra i 100 e i 300 euro mensili a seconda dei servizi offerti, dal solo posto letto a vitto e alloggio.