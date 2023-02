Addio all'attore George Robertson, il commissario Hurst dei film "Scuola di Polizia": aveva 89 anni

Laurea in Scienze della Comunicazione alla Sapienza e master in Giornalismo Digitale alla Pul di Roma, è giornalista professionista dal 2007. Ha lavorato come redattore in diversi quotidiani locali e, successivamente, ha ricoperto lo stesso ruolo per siti di informazione nazionali, per i quali ha anche seguito i canali social.

Si è spento a 89 anni l’attore canadese George Robertson, diventato famoso per aver interpretato il personaggio del commissario Hurst nella serie di film “Scuola di Polizia”. L’annuncio, come riporta The Hollywood Reporter, è stato dato dalla famiglia nella giornata di sabato 4 febbraio. L’attore è deceduto presso il Sunnybrook Health Sciences Centre di Toronto, dove era ricoverato.

Gli altri film interpretati da George Robertson

Nel corso della sua carriera George Robertson ha interpretato alcuni piccoli ruoli in tre film candidati all’Oscar come miglior film: Airport (1970), Norma Rae (1979) e JFK – Un caso ancora aperto (1991).

Inoltre, nella miniserie tv “11 settembre – Tragedia annunciata” del 2006 ha interpretato il personaggio del vicepresidente Dick Cheney.

George Robertson diventato famoso per il commissario Hurst

Dal 1984 al 1989 George Robertson ha vestito i panni del commissario Hurst in tutti i film di Scuola di Poliza, dal primo fino al sesto, Scuola di Polizia 6 – La città assediata. Con il trascorrere degli anni il personaggio interpretato da George Robertson diventa via via più tollerante nei confronti degli allievi dell’accademia più pazza d’America.

La biografia di George Robertson, il commissario di Scuola di Polizia

Nato nel 1933 a Brampton, nell’Ontario (Canada), George Robertson a scuola aveva mostrato un grande talento per lo sport.

Nel 1959 ha conseguito un master in economia alla Columbia University di New York e qualche anno dopo ha debuttato come attore con un ruolo non accreditato nel film “Rosemary’s Baby” (1969) diretto da Roman Polansky.

Fonte foto: ANSA Steve Guttenberg, un altro dei protagonisti del film “Scuola di Polizia”

Tra i suoi ruoli più celebri quello dell’ammiraglio Leahy nel film “Hiroshima” (1995) e del senatore Fulbright in “The Pentagon Papers” (2003). Inoltre ha preso parte a numerosi altri film, come “Squilli di morte” (1982), “La scuola più pazza del mondo” (1995), “Delitto alla Casa Bianca” (1997) e “Resta con me”.

L’impegno per i bambini di George Robertson

Nel 2004 George Robertson ha ricevuto il Gemini Award per il suo ruolo comico nei panni del commissario Hurst in “Scuola di Polizia” e per l’impatto che ha avuto sui bambini del Canada.

Robertson, infatti, ha girato il Paese in qualità di ambasciatore Unicef (nel 1990 ha ricevuto il Danny Kaye Unicef Canada Award) parlando ai ragazzi delle scuole.