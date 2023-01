È morto Adam Rich, l'attore che interpretava il bambino nella serie tv "La famiglia Bradford": aveva 54 anni

Adam Rich, l’attore diventato celebre grazie al ruolo del piccolo Nicholas nella serie tv “La famiglia Bradford”, è morto nella giornata di sabato 7 gennaio, secondo quanto riferito dai media americani. Aveva appena 54 anni.

Addio all’attore

Adam Rich è morto sabato 7 gennaio nella sua casa di Los Angeles, secondo un rapporto di Tmz, citato dalla Cnn. Al momento non sono note le cause della prematura scomparsa.

Oltre al ruolo ne “La Famiglia Bradford”, Rich è apparso in diversi programmi e serie tv tra la fine degli anni ’70 e gli anni ’80 tra cui “Fantasy Island”, “CHiPs”, “Small Wonder” e la serie animata di “Dungeons & Dragons”.

È anche apparso in un episodio di Baywatch, nel 1993, prima di abbandonare le scene.

Il ritiro dalle scene e i problemi con la giustizia

Dopo essersi ritirato dal mondo dello spettacolo, ha passato un periodo piuttosto difficile, segnato dalle dipendenze di alcol e droghe e da problemi personali.

L’attore americano ha avuto anche diversi problemi con la giustizia, fra cui un presunto furto con scasso nel 1991. A tirarlo fuori dalla prigione fu l’attore Dick Van Patten, che interpretava suo padre nella serie tv “La famiglia Bardford” e che pagò la cauzione in quell’occasione, secondo il Los Angeles Times.

Fonte foto: GETTY Gli attori Jimmy Van Patten, Connie Needham, Dianne Kay, Laurie Walters e Adam Rich, da sinistra a destra

La malattia

Rich ha parlato della sua salute mentale su Twitter lo scorso ottobre, annunciando che era sobrio da circa 7 anni. Ha detto di non essere “perfetto” – riferendosi ad arresti, ai periodi in riabilitazione e alle “innumerevoli disintossicazioni e ricadute” – e ha esortato i suoi quasi 19.000 seguaci a non arrendersi mai.

“Gli esseri umani non sono fatti per sopportare le malattie mentali”, ha twittato Rich. “Il solo fatto che alcune persone li considerino deboli o privi di volontà è assolutamente ridicolo, perché è l’esatto contrario! Ci vuole una persona molto, molto forte, un guerriero se vuoi, per combattere queste malattie“.

A proposito di attori scomparsi nell’ultimo periodo, lo scorso 10 dicembre Gary Friedkin è morto a 70 anni, stroncato dal Covid. Il 2 dicembre scorso è inoltre morto nel sonno all’età di 56 anni Brad William Henke, attore ed ex giocatore di football noto per aver recitato in serie tv di successo come “Orange Is the New Black” e “Lost”.