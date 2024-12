Francesco Paolo Figliuolo verso l'Aise, il ruolo dell'ex commissario straordinario Covid

Il generale Francesco Paolo Figliuolo potrebbe essere il prossimo vicedirettore dell’Aise, l’Agenzia informazioni e sicurezza estera. Per il momento non c’è l’ufficialità della notizia, ma secondo le prime indiscrezioni l’ex commissario per il contenimento e il contrasto del Covid sarebbe uno dei nomi favoriti dal governo di Giorgia Meloni insieme a Maurizio Riccò e Mauro d’Ubaldi.

Il nuovo ruolo di Francesco Paolo Figliuolo

Francesco Paolo Figliuolo potrebbe essere nominato come prossimo vicedirettore dell’Aise, anche se per il momento non c’è ufficialità della notizia. Lo riporta Open.

Il governo di Giorgia Meloni, infatti, sta discutendo sul nome cui verrà assegnato il ruolo di prestigio all’interno dell’agenzia di intelligence all’estero, carica fino ad ora ricoperta da Nicola Boeri che da febbraio 2025 andrà in pensione.

Fonte foto: ANSA Il generale Francesco Paolo Figliuolo potrebbe diventare il nuovo vicedirettore dell’Aise dopo Nicola Boeri

Attualmente il direttore dell’Aise è Giovanni Caravelli. Per poter accettare l’incarico il generale Figliuolo dovrà rinunciare al suo ruolo di commissario per le alluvioni e di comandante del Covi, il Comando Operativo Interforze.

Per questo motivo già sono in lista i nomi dei candidati che potrebbero sostituirlo. Tra questi, ricordiamo, il presidente della Regione Emilia-Romagna Michele De Pascale si è proposto più volte per la ricostruzione. La conferma per la nomina di Figliuolo potrebbe arrivare entro la fine del 2024, come riporta Corriere della Sera.

Cos’è l’Aise

L’Aise fa parte del sistema di informazione per la Sicurezza della Repubblica insieme a organi e autorità che lavorano per assicurare le attività informative per salvaguardare il Paese dai pericoli esterni e interni.

L’Aise si occupa di difendere l’indipendenza, l’integrità e la sicurezza della Repubblica con le informazioni utili in tal senso, anche in presenza di accordi internazionali per monitorare eventuali attività di spionaggio.

Chi è Francesco Paolo Figliuolo

Il nome del generale Figliuolo è legato soprattutto al periodo pandemico, quando il 1° marzo 2021 è stato nominato dal presidente del Consiglio allora in carica, Mario Draghi, commissario straordinario per l’emergenza Covid-19. L’incarico è terminato il 31 marzo 2022.

Il 14 dicembre 2021 è stato nominato generale di corpo d’armata con incarichi speciali del Covi su proposta del ministro dell’Interno Lorenzo Guerini.

Il 27 giugno 2023 è stato nominato commissario straordinario per la ricostruzione a seguito delle alluvioni che hanno colpito l’Emilia Romagna, le Marche e la Toscana.