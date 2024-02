Ad Alain Delon sequestrate 72 armi e 3mila munizioni: aveva un arsenale in casa ma nessuna licenza

Giornalista professionista specializzata in cultura e ambiente, si occupa anche di cronaca, attualità e politica. Inizia il suo percorso nel mondo della carta stampata, per poi impugnare la telecamera e raccontare l’attualità su social e tg nazionali.

72 armi da fuoco di vario tipo, circa 3mila munizioni e un vero e proprio poligono di tiro. Si nascondeva una specie di arsenale nella villa di campagna del divo francese. Ma Alain Delon non è in possesso di un porto d’armi e le sue pistole sono state sequestrate dalla gendarmeria.

72 armi in casa di Alain Delon

Lo scorso 8 febbraio, il giudice tutelare aveva ordinato una perquisizione nella villa di campagna di Alain Delon.

Nella residenza di Douchhy-Montcorbon, nel centro della Francia a circa 35 chilometri a sud di Parigi, dell’attore 88enne, durante una visita legale, era stata notata la presenza di un’arma da fuoco.

L'attore 88enne nascondeva un vero arsenale

E non era l’unica. L’ispezione della gendarmeria ha rinvenuto un vero arsenale, composto da 72 armi di vario tipo, per difesa personale, da guerra e da tiro sportivo.

Rivenute anche 3mila munizioni e sembra, fa sapere la procura di Montargis, che nella tenuta del divo francese sia stato costruito anche un poligono da tiro.

Inchiesta per detenzione illegale di armi

Contro Alain Delon, il procuratore ha avviato un’inchiesta per detenzione illegale di armi da fuoco.

Nonostante il ricco arsenale, sembra infatti che Delon non sia in possesso di nessuna licenza in tal senso.

“Non è in possesso di nessuna autorizzazione che gli permetta di detenere armi da fuoco” ha reso noto la Procura.

Delon in uno stato di estrema debolezza psico-fisica

Alain Delon, 88 anni, è gravemente malato. L’attore è affetto da anni da un cancro, un linfoma a evoluzione lenta che lo sto logorando fisicamente e psicologicamente.

Nel 2019 fu colpito da un’emorragia celebrale che lo costrinse a tre settimane di ricovero in terapia intensiva.

Gli ultimi controlli, effettuati in seguito a una macchia sospetta al polmone, hanno confermato la presenza di un nuovo tumore.

Secondo il medico generalista che lo ha visitato lo scorso luglio, l’attore si trova in uno stato di “rischio maggiore di suicidio” e, ha raccontato il dottore a Le Parisien, avrebbe dichiarato la volontà di morire.

E tale debolezza è aggravata dalle tensioni in famiglia: tra i tre figli dell’attore, Anthony, Alain-Fabien e Anouchka è in corso una disputa sul luogo di residenza del padre.

La figlia femmina vorrebbe portare il padre in Svizzera, dove potrebbe ricevere cure mirate dal suo oncologo, ma i fratelli le addossano la volontà di voler evitare la tassa francese sul decesso.

Nel frattempo, tutte e tre gli eredi Delon hanno sporto denuncia all’ex assistente dell’attore, Hiromi Rollin, accusata di maltrattamenti e circonvenzione di incapace.