Acireale, due cugini uccisi mentre rubavano agrumi: al vaglio la posizione di un proprietario terriero

Due cugini di 29 e 30 anni sono stati trovati morti in un podere a Pennisi, frazione di Acireale, nella serata di mercoledì 22 giugno. Secondo le prime indagini dei carabinieri, si tratterebbe di due ladri di agrumi che sarebbero stati sorpresi da uno dei proprietari terrieri della zona.

Vito e Virgilio Cunsolo, originari della provincia di Catania, sono stati uccisi a colpi di pistola. Al vaglio degli inquirenti c’è la posizione di un anziano, proprietario di uno degli appezzamenti della zona rurale.

Allarme lanciato dai parenti delle vittime

Il duplice omicidio è avvenuto in via Roccamena, a Pennisi. I corpi dei due cugini sono stati trovati dentro una masseria, come riportato dal sito di informazione locale Catania Today. A lanciare l’allarme sono stati i parenti delle due vittime, che non li hanno visti tornare a casa da martedì sera.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Acireale, del comando provinciale di Catania e gli uomini del Nucleo investigativo.

Le indagini dei carabinieri

È ancora presto per chiarire quanto accaduto a Pennisi, ma per il momento l’ipotesi più accreditata è quella di un duplice omicidio avvenuto dopo che i due cugini sono stati sorpresi a rubare agrumi nel podere.

Spetterà ai carabinieri accertare la dinamica del duplice omicidio. Come accennato, al vaglio degli inquirenti c’è la posizione di un anziano proprietario terriero della zona.

I carabinieri sul luogo del duplice omicidio