Novoli, uccide la moglie a coltellate e poi scappa: trovato morto, omicidio dopo un litigio

Una donna di 38 anni, Donatella Miccoli, è stata uccisa questa notte a Novoli, in provincia di Lecce. L’omicidio, avvenuto poco prima delle 2 di notte all’interno dell’abitazione, sarebbe stato commesso dal marito della donna Matteo Verdesca, che dopo la fuga è stato trovato morto nel Leccese.

Omicidio Novoli, cosa si sa

L’omicidio di Novoli, in provincia di Lecce, si sarebbe consumato al termine di un litigio tra la donna, Donatella Miccoli, e il marito. Alcuni vicini, che li avevano visti tornare a casa sabato sera poco dopo le 22 dopo aver partecipato in piazza alla festa di San Luigi, avrebbero infatti raccontato di averli sentiti litigare animatamente nelle ore successive.

Non si sa cosa sia successo, ma il corpo della donna è stato ritrovato in una pozza di sangue colpito da una o più coltellate. In un primo momento era stato ipotizzato che all’interno dell’abitazione, al momento dell’omicidio, ci fossero stati anche i figli della coppia, ma successivamente è stato confermato che Verdesca li aveva portati a casa della nonna prima di uccidere la moglie.

Omicidio Novoli, morto anche il mairto

Secondo le prime informazioni che giungono da Lecce, il marito di Donatella Miccoli, Matteo Verdesca, è stato trovato morto questa mattina.

Il 38enne, dopo la morte della moglie, si era dileguato nel nulla e i carabinieri aveva avviato le ricerche già a partire dalla notte. Sembra che l”uomo sia fuggito a bordo di una Renault di colore bianco, come riferito da La Gazzetta del Mezzogiorno.

Sulle sue tracce si erano messe sin da subito le forze dell’ordine, con i Carabinieri di Novoli e di Lecce che avevano lavorato anche grazie all‘aiuto di un elicottero che si era alzato in cielo per perlustrare la zona.

Domenica 19 giugno 2022, in mattinata, l’uomo è stato ritrovato deceduto ma non si conoscono i dettagli della morte del 38enne.

Chi era la vittima

Donatella Miccoli, la 38enne uccisa nella notte a Novoli, lavorava come commessa presso un noto marchio di intimo in un centro commerciale di Surbo, in provincia di Lecce. Come riferito da La Gazzetta del Mezzogiorno, qualche ora prima di morire Donatella ieri sera aveva pubblicato sui social una stories carica d’amore col marito Matteo.

I due, secondo quanto si vede, erano molto uniti e dal loro legame erano nati due bambini: il più grande ha 7 anni, il più piccolo appena uno.

“Marito geloso e morboso”

Secondo alcune persone che conoscevano la coppia, Matteo Verdesca era “molto geloso, a tratti morboso”. La coppia si era sposata nel 2013.

Ieri sera gli amici li hanno visti con i due loro figli, un maschio e una femmina, quest’ultima più piccola, in piazza per la festa di San Luigi. “Nulla – racconta all’Ansa chi li ha visti – lasciava però presagire quello che sarebbe accaduto”.