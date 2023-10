Accoltella tre persone davanti a una discoteca di Domodossola, denunciato un sedicenne

Laurea in Scienze della Comunicazione alla Sapienza e master in Giornalismo Digitale alla Pul di Roma, è giornalista professionista dal 2007. Ha lavorato come redattore in diversi quotidiani locali e, successivamente, ha ricoperto lo stesso ruolo per siti di informazione nazionali, per i quali ha anche seguito i canali social.

Un sedicenne è stato denunciato a Domodossola per aver accoltellato tre persone all’esterno di una discoteca. Per il giovane, già noto alle forze dell’ordine, l’accusa è di lesioni personali aggravate. Secondo la ricostruzione della polizia, il sedicenne sarebbe rimasto coinvolto in una rissa scaturita da una discussione partita all’interno del locale.

Tre persone accoltellate

Successivamente la discussione si è trasferita all’esterno della discoteca, dove il sedicenne avrebbe estratto un coltello.

A rimanere ferite sono state tre persone che, in realtà, non avevano nulla a che fare con la rissa e che erano intervenute per sedare il litigio. Anche il sedicenne è rimasto ferito alla schiena da una coltellata, anche se non si sa ancora chi sia stato a colpirlo.

Fonte foto: Tuttocittà

Le condizioni dei feriti

Il sedicenne è stato trasferito in codice rosso presso l’ospedale di Novara e per lui è poi scattata la denuncia a piede libero per lesioni personali.

I tre feriti sono stati portati al Pronto soccorso di Domodossola e sono stati dimessi con prognosi che vanno dai 12 ai 19 giorni.

L’aggressore è stato denunciato a piede libero per lesioni personali aggravate. Spetterà alle forze dell’ordine, intervenute sul posto, fare chiarezza su quanto accaduto all’esterno della discoteca di Domodossola, dove un litigio è sfociato in una violenta aggressione.