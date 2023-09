Accoltella la moglie e muore lanciandosi dal 4° piano a Castellanza vicino Varese: lei è in gravi condizioni

Prima l’avrebbe accoltellata, poi si è gettato dal quarto piano. A Castellanza, in provincia di Varese, stava per consumarsi un omicidio-suicidio che si è concluso con la morte dell’uomo. Quando gli inquirenti sono arrivati in via Solferino hanno trovato la donna riversa su una pozza di sangue e con visibili ferite al torace. Ora è in condizioni gravissime.

Accoltella la moglie e si lancia dal quarto piano

Un uomo di 83 anni avrebbe accoltellato la moglie per poi lanciarsi dal quarto piano di un appartamento di via Solferino, a Castellanza, in provincia di Varese. Il marito è morto sul colpo.

La donna è stata colpita al torace – o all’addome, secondo ‘Varese News’ – da più fendenti. L’episodio risale alle 2:30 della mattina di martedì 19 settembre. Lo riporta ‘Malpensa24’.

Un uomo di 83 anni avrebbe accoltellato la moglie 77enne a Castellanza, nel Varesotto. La donna è in condizioni gravissime, il marito è morto dopo essersi lanciato dal quarto piano

L’allarme è stato dato dalla stessa donna, ridotta in fin di vita, che ha avuto la lucidità e la forza di avvertire le forze dell’ordine.

Quando i carabinieri di Castellanza e gli uomini del nucleo radio mobile di Busto Arsizio sono arrivati all’appartamento hanno trovato la porta di ingresso chiusa, ma non a chiave, e la donna riversa sul pavimento in una pozza di sangue.

La 77enne aveva anche il coltello in mano.

La donna è in gravi condizioni

La 77enne è stata trasportata all’ospedale di Legnano in codice rosso e in questo momento è ricoverato in gravi condizioni nel reparto di terapia intensiva.

La donna ha anche subito un intervento.

Le indagini

Come riporta ‘Il Giorno’, nel passato dei due coniugi non sono mai stati riscontrati episodi di violenza né si è rivelato necessario l’intervento delle forze dell’ordine.

La Procura della Repubblica di Busto Arsizio ha avviato un’indagine insieme ai carabinieri bustocchi guidati dal tenente colonnello Andrea Poletto.

‘Corriere della sera’ scrive che il motivo che avrebbe spinto Renato Oggioni ad accoltellare la moglie Carla Marmonti per poi togliersi la vita gettandosi nel vuoto non è ancora noto.

Un caso analogo ha avuto luogo a Bologna il 10 settembre, quando una 63enne ha tentato di uccidere la madre 86enne con un cocktail di farmaci per poi gettarsi dalla finestra. L’86enne è riuscita a sopravvivere, la 63enne è invece morta sul colpo.