Abusi su bambini della scuola materna a Milano: disposta la perizia psichiatrica per maestro di religione

Disposta la perizia psichiatrica sul maestro di scuola dell’infanzia di 35 anni che a Milano avrebbe palpeggiato alcuni bambini.

Il maestro e i presunti abusi

L’esame sulle facoltà mentali del maestro di religione è stato fissato per il 16 maggio e sarà effettuato dal criminologo e psichiatra forense Marco Lagazzi.

L’uomo è stato arrestato in flagranza lo scorso 29 marzo con l’accusa di violenza sessuale aggravata. In una scuola dell’infanzia di Milano avrebbe toccato quattro bimbi di età compresa fra i 4 e i 5 anni.

Dopo la convalida della custodia cautelare in carcere, in procura sarebbero arrivate altre segnalazioni, una trentina in tutto, su altri presunti abusi commessi dall’uomo.

Le denunce sono al vaglio della pm Rosaria Stagnaro. Le indagini vengono effettuate del nucleo tutela donne e minori della Polizia locale.

Si indaga su abusi in altre scuole

Come scrive ‘Il Giorno’ l’uomo, secondo le carte, avrebbe assunto comportamenti inappropriati in sei diverse scuole.

La perizia è stata disposta con un duplice scopo: valutare la capacità di intendere e di volere del maestro al momento dei fatti, ma anche delineare il suo profilo psichiatrico nonché la sua storia clinica.

Una documentazione sanitaria è stata depositata nei giorni scorsi da un consulente della difesa, ma da quanto si apprende risulterebbe datata.

Le indagini sono scattate quando una bambina ha fatto alcune confidenze a una maestra. La bimba avrebbe detto di avere ricevuto delle “coccole” dal maestro di religione.

Telecamere nascoste a scuola

Il corpo docenti ha immediatamente allertato la procura della repubblica, che ha fatto partire l’inchiesta.

Gli agenti hanno installato microspie e telecamere nascoste nell’istituto scolastico, determinanti per incastrare l’uomo.

L’uomo è stato fermato mercoledì 29 marzo. L’arresto è stato convalidato venerdì 31 marzo dal gip Lorenza Pasquinelli.

Facendo luce sul suo passato professionale le indagini hanno evidenziato come l’insegnante sarebbe già stato allontanato da almeno una scuola.