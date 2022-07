A21, due tir si scontrano e scoppia un incendio: bilancio tragico e traffico in tilt per ore

Sulla A21 Torino-Piacenza-Brescia, intorno alle 17 di martedì 5 luglio 2022, due tir carichi di bobine metalliche si sono scontrati nel territorio del comune di Lungavilla (Pavia) all’altezza del casello di Casteggio. Il bilancio è tragico: il quotidiano Il Giorno rende noto che durante le operazioni di spegnimento dell’incendio innescatosi dopo l’impatto, sotto uno dei mezzi coinvolti nell’incidente, è stato trovato il corpo di un uomo carbonizzato, mentre un’altra persona risulta dispersa.

A21, scontro violento tra camion

Dopo l’impatto il traffico è andato in tilt, con l’autostrada che è stata chiusa per circa tre ore, per poi essere riaperta su una delle due carreggiate. Dunque è nuovamente percorribile il tratto pavese in direzione Torino, mentre resta chiuso quello da Voghera verso Piacenza.

Altre tre persone sono rimaste ferite non in maniera grave: si tratta di due camionisti di 57 e 60 anni e un vigile del fuoco, che ha riportato leggere ustioni durante l’intervento per sedare le fiamme. I vigili del fuoco hanno reso noto di essere riusciti a tenere sotto controllo le fiamme, evitando che un terzo mezzo pesante prendesse fuoco.

#Pavia, dalle 17:35 quattro squadre di #vigilidelfuoco al lavoro sull’autostrada A21, al km 110 in direzione Piacenza, per l'#incendio di due autoarticolati carichi di bobine metalliche: fiamme sotto controllo, evitato il coinvolgimento di un terzo mezzo pesante [#5luglio 19:40] pic.twitter.com/yXj20HLexz — Vigili del Fuoco (@vigilidelfuoco) July 5, 2022

A21, esplosioni e colonna di fumo

A collisione avvenuta, sono state registrate delle esplosioni che hanno provocato una colonna di fumo nero proiettata verso il cielo e visibile a chilometri di distanza.

La polizia al lavoro per ricostruire la dinamica dell’incidente

La polizia stradale di Alessandria ha avviato gli accertamenti per ricostruire la precisa dinamica dell’incidente su cui per ora ci sono poche informazioni.

L’allarme alla centrale operativa Areu è giunto poco dopo le 17 e sul posto in cui i due tir si sono scontrati è stato inviato un elicottero decollato da Milano, tre ambulanze partite da Voghera, Casteggio e Pavia e l’auto medica proveniente sempre da Pavia.