A21, auto si schianta e finisce sotto un camion: morto sul colpo l'ex sindacalista Cisl Gianni Salerno

Tragico incidente sull’autostrada A21 nel tardo pomeriggio di mercoledì 26 ottobre. Gianni Salerno (63 anni), dirigente piacentino della Sitav ed ex segretario provinciale del sindacato Cisl di Piacenza, è deceduto dopo aver urtato un camion.

La ricostruzione dell’incidente

Salerno, al momento dell’impatto fatale, si trovava alla guida di un suv e stava viaggiando lungo la A21 in direzione di Piacenza.

All’altezza di Stradella e Castelsangiovanni, la sua auto ha tamponato violentemente un mezzo pesante che lo precedeva.

Secondo quanto reso noto dalle testate locali, l’urto è stato talmente violento che Salerno e il suo veicolo sono finiti per buona parte sotto al rimorchio del tir.

L’ex sindacalista, da quanto appreso, è morto sul colpo e non ha avuto scampo.

I rilievi e le lunghe code

Sul posto dell’incidente sono intervenuti i vigili del fuoco, il 118 e Polstrada per effettuare i rilievi. La dinamica esatta del tragico accaduto è ancora da chiarire.

Fonte foto: ANSA

Dopo il dramma, si sono formate lunghe code con gravi ripercussioni anche sulla viabilità stradale esterna.

Gianni Salerno e la passione per il rugby

Salerno lascia due figli. Oltre ad essere stato molto attivo in ambito professionale, ha sempre coltivato la passione per lo sport, in particolare per il rugby.