A Polino chiudono tutti i negozi e il sindaco Remigio Venanzi offre l'auto a tutti per andare a fare la spesa

Chiusa l’ultima attività commerciale, il piccolo centro di Polito si è ritrovato isolato. Così il sindaco ha deciso, grazie al sostegno della Comunità Europea, di acquistare un’automobile “comune”, da mettere a disposizione dei concittadini che hanno necessità di fare la spesa e che sono costretti a uscire dal proprio comune.

L’ultimo negozio di Polino

Il comune umbro di Polino è il più piccolo della provincia di Terni, in Valnerina. Duecento uno residenti più nove abitanti ucraini, che vivono circondati da boschi al confine tra Umbria e Lazio e che da pochissimo tempo stanno sperimentando un forte disagio: l’assenza di attività commerciali.

Dopo la chiusura dell’ultimo negozio di alimentari difatti, costretto a tirare giù definitivamente la saracinesca a causa dei costi troppo elevati a fronte di incassi esigui, causati tanto dall’aumenti dei prezzi dei beni quanto dal progressivo spopolamento dei piccoli centri abitati.

Fonte foto: Tuttocittà.it Il comune di Polino, al confine tra Umbria e Lazio, in provincia di Terni

Una situazione davvero complicata per chi vive in paese e magari non ha a disposizione mezzi proprio per spostarsi nei comuni limitrofi, dove sono presenti supermercati e attività commerciali. Così il sindaco ha deciso di lanciarsi in una soluzione forse un po’ inusuale ma, almeno per il momento, funzionale.

La “macchina di comunità” di Polino

Il sindaco Remigio Venanzi, in carica dal 2019, viste le difficoltà dei suoi compaesani, ha deciso di acquistare un pick-up, un’auto furgonata che potrà essere utilizzata dagli abitanti del piccolo paese umbro.

La macchina, acquistata senza spese per il comune grazie al sostegno dei fondi europei, sarà quindi utilizzata come “auto di comunità”, con la quale sarà possibile raggiungere i paesi limitrofi.

Un acquisto che, come definito dallo stesso sindaco, è l’avvio del “primo progetto pilota per i paesi montani: l’auto di tutto il paese. Servirà per portare le persone che abitano a Polino a fare la spesa nei negozi di alimentari dei comuni vicini”.

La spesa comune

Sembra quasi di essere tornati indietro di quasi un secolo, quando l’acquisto di un’automobile sembrava una rivoluzione inimmaginabile.

E in qualche modo questo pick-up è una rivoluzione, perché assicura ai cittadini preoccupati un mezzo per raggiungere i supermercati e i negozi necessari per acquistare tutti i beni di prima necessità, nonostante molti in paese si siano abituati a produrre buona parte di ciò che consumano in casa.

L’intento è quello di compiere “almeno quattro viaggi a settimana”, ha aggiunto Venanzi, con i cittadini che potranno usufruire gratuitamente dell’automobile. E considerando che potrebbe essere necessario un autista più o meno fisso, l’idea è quella di affidare la vettura alle associazioni che si occupano di volontariato nella zona.

Una scelta forse non comune, ma sicuramente dettata dalla tenacia di un sindaco che, tra progetti sperimentali e lavori di restauro dei monumenti del paese, sta facendo tutto ciò che è in suo potere per combattere lo spopolamento che ormai da anni colpisce i piccoli paesi italiani.