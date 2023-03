A Cosenza una tromba d'aria ha divelto il tetto della Prefettura, danni a villaggio Coldiretti: ci sono feriti

Una tromba d’aria ha provocato numerosi danni a Cosenza nel pomeriggio di domenica 12 marzo 2023.

Tromba d’aria a Cosenza: divelto il tetto della Prefettura

La tromba d’aria che ha colpito la città di Cosenza ha divelto il tetto delle Prefettura, che è precipitato su via Montesanto ora chiusa al traffico. Il forte vento ha provocato danni anche alla copertura di un plesso della scuola dell’infanzia Collodi-Dionesalvi. Alberi spezzati e lamiere divelte sono caduti per le strade di Cosenza e diversi tetti hanno ceduto su via Popilia. Nei pressi del carcere, la tromba d’aria ha abbattuto alcuni semafori.

Secondo quanto riportato dall’agenzia ‘ANSA’, ci sarebbero due feriti lievi: una donna che si è messa a protezione della figlio e un finanziere che si trovavano nelle vicinanze della tensostruttura di piazza dei Bruzi dove è allestito il Villaggio Coldiretti.

Il Villaggio Coldiretti è stato allestito in piazza dei Bruzi a Cosenza.

Tromba d’aria a Cosenza: in tilt il centralino dei Vigili del Fuoco

Sono in corso gli interventi dei Vigili del Fuoco per risolvere le criticità emerse dopo il passaggio della tromba d’aria a Cosenza. Il centralino, al momento, è in tilt: sono circa 30 le richieste di interventi arrivate, tra alberi caduti su strada, tetti scoperchiati e verifiche per tegole pericolanti.

Forte vento anche a Torino e in Sardegna nelle scorse ore

Nella giornata di sabato 11 marzo, i Vigili del Fuoco avevano reso noto di aver svolto “più di 70” interventi per i danni causati dalle forti raffiche di vento che hanno colpito la provincia di Torino. Le ultime rimozioni di alberi caduti e la messa in sicurezza di tetti divelti si erano concluse nella mattinata di sabato.

Forte vento anche in Sardegna, dove i Vigili del Fuoco hanno completato 110 interventi, 60 in provincia di Sassari e 50 in quella di Nuoro.

