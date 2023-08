A Caltagirone un'auto piomba sui tavolini di un bar: almeno 7 feriti, alcuni sono in gravi condizioni

A Caltagirone, comune in provincia di Catania, un’auto, a folle velocità, è piombata sui passanti e sui tavoli di un bar in Piazza Municipio. Ci sono feriti.

Uomo perde il controllo, auto sui tavolini del bar in Piazza Municipio

L’episodio è avvenuto nel tardo pomeriggio di venerdì 18 agosto. Al momento si registrano almeno sette feriti. Alcuni sarebbero in gravi condizioni. Alla guida dell’auto, una Mini Cooper, ci sarebbe stato un anziano.

L’uomo, secondo le prime ricostruzioni, avrebbe perso il controllo del mezzo per la scarsa dimestichezza con il cambio automatico, finendo per travolgere i tavolini all’aperto del bar occupati da alcuni clienti.

Le testimonianze

Alcuni testimoni hanno spiegato di aver visto l’auto arrivare a velocità sostenuta prima di andare a sbattere contro il muro del municipio e carambolare sui tavoli del locale che sorge in piazza Municipio.

Sul posto sono arrivate quattro ambulanze per prestare le cure ai feriti. Da ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente.

L’intervento dei carabinieri

Sul posto sono naturalmente intervenuti anche i carabinieri. In piazza Municipio si è recato il Comandante del comando compagnia carabinieri di Caltagirone, Giorgia De Acutis, chiamato a coordinare i rilievi e le operazioni di soccorso.

Fonte foto: ANSA

L’episodio di Rodello

Pochi giorni fa un altro episodio relativo a un mezzo piombato su un dehors di un bar.

Il fatto è avvenuto a Rodello, comune vicino ad Alba.

In quel frangente, però, l’uomo all guida della vettura ha proiettato la sua stessa auto di proposito contro il locale nel tentativo di investire il barista. Per un soffio si è sfiorato il dramma.