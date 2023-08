Tenta di investire il barista perché vaccinato e distrugge il dehors: tragedia sfiorata vicino ad Alba

Travolge i tavolini del dehors e cerca di investire il barista perché quest’ultimo si è vaccinato contro il Covid. Il fatto è capitato al bar di Rodello, comune di mille abitanti a 10 chilometri da Alba e 50 da Cuneo. L’automobilista, un 45enne di Montelupo Albese, è stato denunciato per tentato omicidio ed è indagato dalla procura di Asti.

La discussione

I fatti risalgono al 29 luglio scorso. Intorno alle 19, il compagno della titolare del bar La Taranta in piazza Vittorio Emanuele II, Roberto Barbetta, stava sistemando la copertura del dehors quando il 45enne lo ha avvicinato con la volontà di discutere.

A un certo punto, come mostrato dalle telecamere di videosorveglianza del locale, l’automobilista ha ingranato la marcia e ha travolto il dehors. Le immagini sono finite sulla pagina Instagram Welcome to favelas e sono diventate virali.

La denuncia per tentato omicidio

Sul posto sono giunti i carabinieri della compagnia di Alba. Il 45enne è stato denunciato per tentato omicidio.

Da quanto emerso, l’uomo, no vax convinto, non era la prima volta che l’uomo minacciava i gestori del bar.

“Non avevo mai incontrato questa persona – ha spiegato Barbetta al sito Cuneodice -. Una sera, alla fine marzo, l’ho visto bere al bancone. Mentre uscivo dal locale mi ha fermato e ha minacciato: ‘So che ti sei vaccinato, sei un figlio di ….’”.

Barbetta lo ha invitato ad andarsene: “Lui mi ha risposto: ‘Quello che se ne deve andare sei tu, io sono a casa mia’. Quindi ha cercato di mettermi le mani addosso”.

A un soffio dalla tragedia

Qualche settimana dopo, ha rivelato sempre Barbetta, il 45enne sarebbe tornato al locale armato di un fucile. Poi il tentato omicidio.

L’uomo è passato in auto “e mi ha mandato un bacio, io l’ho ignorato. Poi ha cercato di investirmi una prima volta, allora ho preso il posacenere e ho colpito la macchina per difendermi”.

Quando Barbetta stava rientrando nel bar, il 45enne ha provato a investirlo. Ha travolto i tavolini, sfiorandolo. Si è giunti a un soffio dalla tragedia. I carabinieri hanno rintracciato l’uomo, che adesso rischia di dover rispondere in tribunale di tentato omicidio.