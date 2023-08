Morto motociclista a Cortona in un incidente con un'auto: la vittima aveva 61 anni, ferito l'altro conducente

Giornalista professionista dal 2017, scrivo di cronaca e attualità economico-politica, da sempre mi interesso di tematiche sociali e di sport. Patito di musica, ho vissuto diverse esperienze in radio. Dopo il master in giornalismo a Torino, per anni ho fatto su e giù da Palermo, dove sono nato e, per adesso, tornato.

Un motocilista di 61 anni è morto a Cortona, in provincia di Arezzo, in seguito a un incidente stradale. Secondo le prime ricostruzioni riportate dal quotidiano ‘La Nazione’, la vittima avrebbe perso la vita a causa del tamponamento subito dal veicolo che lo seguiva. In fase di accertamento da parte della polizia l’esatta dinamica dell’urto.

L’incidente

L’incidente mortale si è verificato intorno alle 16 di venerdì 18 agosto, lungo la Strada regionale 71 in località Vallone di Cortona, nell’Aretino.

Da quanto emerso dai primi rilievi effettuati dalla polizia municipale, il 61enne sarebbe stato tamponato a bordo del suo scooter mentre stava svoltando a sinistra da un’auto che viaggiava nella stessa direzione.

Fonte foto: Tuttocittà.it Il tratto della strada regionale 71 nel comune di Cortone dove è avvenuto l’incidente mortale

I soccorsi

La vittima era originaria di Passignano, in provincia di Perugia, ma era residente proprio a Camucia. Gli agenti della polizia locale sono a lavoro sugli accertamenti per ricostruire le cause dell’incidente.

Sul posto è arrivata l’ambulanza della Misericordia di Castiglion Fiorentino, l’elisoccorso Pegaso e i Vigili del fuoco. A nulla è servito l’intervento del personale sanitario: l’uomo è morto sul colpo.

Il 79enne alla guida dell’auto coinvolta nell’incidente è stato invece trasportato in codice 2 con l’elisoccorso all’ospedale Le Scotte di Siena.

