43enne morto colpito dall'albero crollato sull'autostrada A20 verso Palermo: tratto chiuso, traffico in tilt

Il posto sbagliato al momento sbagliato. È quello nel quale, poco dopo le luci dell’alba, si è ritrovato uno sfortunato automobilista che stava percorrendo la A20, con direzione Palermo, quando un albero è crollato sulla carreggiata, travolgendo la sua vettura e uccidendolo sul colpo.

L’albero crollato sulla A20

Lo sfortunato incidente si è verificato all’alba, poco dopo le 6 del mattino di oggi – lunedì 9 ottobre – lungo l’autostrada A20 (che collega Messina a Buonfornello) nel territorio Palermitano, tra gli svincoli di Campofelice di Roccella e Cefalù.

Secondo quanto appreso, all’altezza del chilometro 175 della strada gestita dal Consorzio per le Autostrade Siciliane un albero posto ai lati della carreggiata è improvvisamente crollato, investendo interamente la sede stradale.

Il tratto di A20 nel quale un albero è crollato, travolgendo e uccidendo un uomo di 43 anni

In quel momento nel punto del crollo era di passaggio Francesco Vincenzo Maniaci, un automobilista di 43 anni originario di Sant’Agata di Militello, nel Messinese. L’uomo è stato investito in pieno dall’albero crollato.

L’arrivo dei soccorsi

A stretto giro sul luogo dell’incidente sono intervenuti gli agenti della Polstrada, gli operai del Cas (Consorzio per le Autostrade Siciliane), il personale Anas e i mezzi di soccorso sanitari.

Il personale medico non ha però potuto far nulla per l’uomo travolto dall’albero se non dichiararne il decesso, avvenuto probabilmente al momento dell’impatto.

Il fusto del grosso albero ha interamente occupato la strada, che è stata del tutto chiusa al traffico. Gli agenti della Polstrada hanno effettuato i rilievi per ricostruire con esattezza la dinamica di quanto accaduto, mentre gli operai stanno lavorando per tentare di sgomberare al più presto le corsie, nel tentativo di riaprire quanto prima la tratta al traffico veicolare.

La manutenzione delle strade

Già qualche giorno fa un episodio simile è avvenuto in piazza Croci, a Palermo, dove un grosso albero di Ficus che costeggiava il marciapiede è crollato sulla strada dopo essersi spezzato alla base. Per fortuna nessuno è stato in quel caso investito dal tronco, ma si è trattato solo di una lieta combinazione.

La caduta di alberi o di grossi rami è un evento abbastanza frequente in caso di maltempo, soprattutto in caso di forte vento o piogge abbondanti. A maggior ragione se, come spesso accade, la manutenzione delle tratte stradali è carente o addirittura assente.

Il “caso fortuito” o la “causa di forza maggiore” sono però assistite da determinate condizioni, come un meteo avverso o la posizione dell’albero (ad esempio in montagna, nei giorni successivi una nevicata). In assenza di queste condizioni, la responsabilità è di competenza del comune o dell’ente gestore della tratta, che dovrà rispondere dei danni causati dalla mancata manutenzione.